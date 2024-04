PlayStation Plus na kwiecień już dostępne. Abonenci Sony mogą pobrać 3 nowe gry

W tym miesiącu subskrybenci PlayStation Plus otrzymają m.in. magiczną strzelankę od Electronic Arts oraz produkcję Microsoftu.

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na kwiecień 2024 roku. Dzisiaj natomiast mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że abonenci japońskiej firmy mogą już pobierać nowe gry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami subskrybenci wspomnianej usługi tym razem będą mogli dodać do swoich kont trzy produkcje.