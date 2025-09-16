Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień już dostępne. W ofercie polska gra

Patrycja Pietrowska
2025/09/16 12:00
Posiadacze abonamentu mogą już sprawdzać tytuły udostępnione w ofercie PS Plus Extra i Premium.

Kilka dni temu poznaliśmy wrześniową ofertę PlayStation Plus Extra i Premium. Teraz posiadacze abonamentu mogą już odebrać tytuły przygotowane przez Sony. W ofercie znalazła się między innymi polska gra The Invincible.

Posiadacze PlayStation Plus Extra i Premium mogą już sprawdzać produkcje dostępne w ramach wrześniowej oferty abonamentu. Sony przygotowało dla subskrybentów między innymi WWE 2K25, Persona 5 Tactica czy Green Hell. Nie zabrakło też produkcji od 11 bit studios – The Invincible. W PlayStation Plus Premium znajdziemy natomiast Legacy of Kain: Defiance.

News
Sony
PlayStation
PlayStation Plus
oferta
PS Plus
abonament
usługa
Green Hell
subskrypcja
The Invincible
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
Persona 5 Tactica
Fate/Samurai Remnant
Conscript
WWE 2K25
Legacy of Kain: Defiance
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

