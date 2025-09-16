PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień już dostępne. W ofercie polska gra

Posiadacze abonamentu mogą już sprawdzać tytuły udostępnione w ofercie PS Plus Extra i Premium.

Kilka dni temu poznaliśmy wrześniową ofertę PlayStation Plus Extra i Premium. Teraz posiadacze abonamentu mogą już odebrać tytuły przygotowane przez Sony. W ofercie znalazła się między innymi polska gra The Invincible.

PlayStation Plus Extra i Premium już dostępne – wrzesień 2025

Posiadacze PlayStation Plus Extra i Premium mogą już sprawdzać produkcje dostępne w ramach wrześniowej oferty abonamentu. Sony przygotowało dla subskrybentów między innymi WWE 2K25, Persona 5 Tactica czy Green Hell. Nie zabrakło też produkcji od 11 bit studios – The Invincible. W PlayStation Plus Premium znajdziemy natomiast Legacy of Kain: Defiance.

PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na wrzesień 2025

PlayStation Plus Premium – oferta na wrzesień 2025