PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń oficjalnie. Wielkie hity w ofercie Sony

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 18:10
0
0

Początek roku z mocną ofertą od Sony.

Wczoraj pojawił się wyciek w ramach którego poznaliśmy ofertę gier w PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń 2026. Teraz Sony oficjalnie zaprezentowało produkcje, które dostaną subskrybenci usługi. Wśród nich znajduje się Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth oraz Expeditions: A MudRunner Game.

PlayStation Plus Extra i Premium – styczeń 2026
PlayStation Plus Extra i Premium – styczeń 2026
brak

Największym magnesem nowej oferty ma być Resident Evil Village, który po raz pierwszy zostanie udostępniony w ramach abonamentu Sony. Drugą kluczową pozycją w nadchodzącej aktualizacji będzie Like a Dragon: Infinite Wealth. Najnowsza odsłona popularnej serii od studia Ryu Ga Gotoku zdobyła bardzo wysokie oceny i po raz pierwszy pojawi się w usłudze subskrypcyjnej.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak oferta się nie kończy. Abonenci Extra i Premium otrzymają również dostęp do takich tytułów jak Expeditions: A MudRunner Game, A Quiet Place: The Road Ahead, The Exit 8 oraz Art of Rally. Wszystkie wymienione gry mają zasilić katalog dokładnie 20 stycznia 2026 roku.

Również użytkownicy droższej wersji Premium mogą liczyć na atrakcyjny dodatek. W sekcji klasyków pojawi się oryginalny Ridge Racer z pierwszego PlayStation.

PlayStation Plus – oferta gier w Extra i Premium na styczeń 2026

  • Resident Evil Village (PS5/PS4)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5/PS4)
  • Expeditions: A MudRunner Game (PS5/PS4)
  • A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)
  • Art of Rally (PS5/PS4)
  • The Exit 8 (PS5/PS4)
  • Darkest Dungeon II (PS5/PS4)
  • A Little to the Left (PS5/PS4)
  • Ridge Racer (tylko Premium)
Źródło:https://blog.playstation.com/2026/01/14/playstation-plus-game-catalog-for-january-resident-evil-village-like-a-dragon-infinite-wealth-expeditions-a-mudrunner-game-and-more/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

