PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń oficjalnie. Wielkie hity w ofercie Sony

Wczoraj pojawił się wyciek w ramach którego poznaliśmy ofertę gier w PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń 2026 . Teraz Sony oficjalnie zaprezentowało produkcje, które dostaną subskrybenci usługi. Wśród nich znajduje się Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth oraz Expeditions: A MudRunner Game.

Największym magnesem nowej oferty ma być Resident Evil Village, który po raz pierwszy zostanie udostępniony w ramach abonamentu Sony. Drugą kluczową pozycją w nadchodzącej aktualizacji będzie Like a Dragon: Infinite Wealth. Najnowsza odsłona popularnej serii od studia Ryu Ga Gotoku zdobyła bardzo wysokie oceny i po raz pierwszy pojawi się w usłudze subskrypcyjnej.

Na tym jednak oferta się nie kończy. Abonenci Extra i Premium otrzymają również dostęp do takich tytułów jak Expeditions: A MudRunner Game, A Quiet Place: The Road Ahead, The Exit 8 oraz Art of Rally. Wszystkie wymienione gry mają zasilić katalog dokładnie 20 stycznia 2026 roku.

Również użytkownicy droższej wersji Premium mogą liczyć na atrakcyjny dodatek. W sekcji klasyków pojawi się oryginalny Ridge Racer z pierwszego PlayStation.

PlayStation Plus – oferta gier w Extra i Premium na styczeń 2026