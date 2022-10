PlayStation Plus Essential na październik już dostępne

Pod koniec września Sony ujawniło produkcje, jakie trafią do PS Plus w kolejnym miesiącu. Mamy październik i nadeszła wiekopomna chwila – od teraz abonenci wariantów Essential, Extra i Premium mogą przypisać do swojej biblioteki trzy kolejne tytuły. Są to Hot Wheels Unleashed (na PlayStation 4 i PlayStation 5), Injustice 2 (na PlayStation 4) i polskie SUPERHOT (na PlayStation 4).

A skoro w temacie usługi subskrypcyjnej od Sony jesteśmy, to warto przypomnieć, że osoby, które opłacają PS Plus Extra i Premium, od 20 września mają dostęp do 17 kolejnych tytułów. Wśród nich znalazły się takie hity jak Deathloop, Assassin’s Creed: Origins czy Spiritfarer: Farewell Edition. Pełną listę gier z września znajdziecie tutaj. Jeśli natomiast chodzi o październikowe produkcje dla droższych wariantów PlayStation Plus, to na ich ujawnienie poczekamy jeszcze trochę – nastąpi to raczej w środku miesiąca.