PlayStation Plus Extra i Premium na marzec dostępne. Okazała oferta dla subskrybentów

Subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium mogą już sprawdzać marcową ofertę. Wśród udostępnionych gier znajduje się między innymi UFC 5, Prince of Persia: The Lost Crown czy Syberia – The World Before. W ramach PlayStation Plus Premium znajdują się trzy gry z serii Armored Core oraz Arcade Paradise VR.

PlayStation Plus Extra i Premium – marzec 2025

PlayStation Plus Premium – marzec 2025