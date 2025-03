PlayStation Plus Extra i Premium na marzec oficjalnie. Solidna oferta od Sony

Poznaliśmy gry, które trafią do PlayStation Plus Extra i Premium w marcu.

Pod koniec lutego poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na marzec . Teraz natomiast oficjalnie potwierdzono gry, które ukażą się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Sony przygotowało solidną ofertę, w której znajduje się między innymi wysoko oceniania produkcja Ubisoftu.

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się już szczegóły dotyczące marcowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium. Już od 18 marca gracze będą mogli pobrać kolejne tytuły. Tym razem w abonamencie znajdziemy między innymi UFC 5, Prince of Persia: The Lost Crown czy Syberia – The World Before.

PlayStation Plus Extra i Premium – marzec 2025

UFC 5 (PS5)

(PS5) Prince of Persia: The Lost Crown (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

(PS4) Syberia – The World Before ( PS4/PS5)

PS4/PS5) Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Arcade Paradise (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Bang-On Balls: Chronicles (PS4/PS5)

(PS4/PS5) You Suck at Parking (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium – marzec 2025