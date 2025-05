PlayStation Plus Extra i Premium na maj już dostępne.

Kilka dni temu poznaliśmy oficjalnie majową listę tytułów, które trafiły już do PlayStation Extra i Premium. Sony przygotowało kilka gier, które są dostępne dla subskrybentów. W propozycjach znalazła się między innymi kolekcja S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy.

Poza wspomnianą wyżej kolekcją PlayStation Plus Extra i Premium na maj 2025 to między innymi Sand Land, adaptacja popularnej mangi Akiry Toriyamy. Dodatkowo subskrybenci otrzymali Granblue Fantasy Versus: Rising, Humankind, a także Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition.

PlayStation Plus Extra i Premium – maj 2025

PlayStation Plus Premium – maj 2025