PlayStation Plus Extra i Premium na maj oficjalnie. Sony wzbogaca katalog gier

Już wkrótce kolejne tytuły trafią do PlayStation Plus Extra i Premium.

Sony oficjalnie ujawniło listę tytułów, które wkrótce zasilą katalog gier dostępnych dla posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus w wariantach Extra i Premium. Nowa fala gier ma trafić do abonentów jeszcze w tym miesiącu. Ogłoszenie przynosi szereg interesujących propozycji dla graczy korzystających z konsol PlayStation 4 i PlayStation 5.

Wśród najbardziej wyczekiwanych gier, które znajdą się w ofercie dla subskrybentów PlayStation Plus Extra i Premium wymieniono Sand Land, adaptację popularnej mangi Akiry Toriyamy, a także kolekcję S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Listę tytułów dostępnych zarówno na PS4, jak i PS5 uzupełnią bijatyka Granblue Fantasy Versus: Rising, strategiczna gra cywilizacyjna Humankind, a także horror"Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition oraz taktyczny RPG Gloomhaven Mercenaries Edition.