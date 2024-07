PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec wycieka. Ujawniono listę 6 tytułów

Wygląda na to, że w tym miesiącu usługa Sony zostanie wzbogacona o kilka ciekawych produkcji.

Od kilku dni gracze mogą cieszyć się lipcową ofertą PlayStation Plus Essential . Dzisiaj natomiast Sony powinno ujawnić listę gier, które jeszcze w tym miesiącu wzbogacą bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium. Jeden z branżowych insiderów ubiegł jednak japońską firmę i ujawnił 6 tytułów, które prawdopodobnie zasilą w lipcu usługę producenta konsol PlayStation.

Wstępną ofertą PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 roku podzielił się popularny insider posługujący się pseudonimem „billbil-kun”, który regularnie publikuje sprawdzone informacje. Według wspomnianego leakera abonenci usługi Sony jeszcze w tym miesiącu otrzymają dostęp m.in. do Remnant 2 , czyli kooperacyjnej strzelanki od studia Gunfire Games.

„billbil-kun” zapowiada, że w ofercie PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 roku znajdą się m.in. również takie tytuły jak Mount & Blade II: Bannerlord czy Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition. Pełną listę gier ujawnionych przez popularnego insidera znajdziecie poniżej.

Wstępna oferta PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 (wyciek)

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Mount & Blade II: Bannerlord (PS4/PS5)

(PS4/PS5) No More Heroes 3 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition (PS4)

(PS4) Remnant 2 (PS5)

(PS5) Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości oficjalna oferta PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 roku ma zostać przedstawiona dzisiaj, czyli 10 lipca 2024 roku. Zgodnie z tradycją nowe gry powinny trafić do usługi Sony już 16 lipca 2024 roku, a więc w najbliższy wtorek.