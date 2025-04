Kontynuacja RPG-a akcji z 2018 roku z terminem premiery. Moonlighter 2: The Endless Vault pojawi się także w Xbox Game Pass

Studio Digital Sun już za niedługo udostępni swój nowy projekt - Moonlighter 2: The Endless Vault. Kontynuacja RPG-a akcji z elementami roguelite z 2018 roku ukaże się latem 2025 roku i w dniu debiutu będzie dostępny Xbox Game Pass. Gra została zaprezentowana podczas pokazu Triple-i Initiative, gdzie twórcy pokazali nowy fragment rozgrywki.

Moonlighter 2 – Digital Sun prezentuje nowy zwiastun

Akcja Moonlighter 2: The Endless Vault rozgrywa się po wydarzeniach z pierwszej części. Will, pozbawiony dostępu do swojej rodzinnej krainy, trafia do odległej wioski Tresna. Tam spotyka tajemniczego biznesmena, który oferuje pomoc w powrocie do domu – w zamian za odzyskanie skarbów z trzech wymiarów.