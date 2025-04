Gra na licencji dodatkową darmówką w Epic Games Store. Znamy tytuł kolejnego prezentu na PC

Tradycyjnie oprócz przynajmniej jednej darmowej cotygodniowej grze na komputery osobiste, Epic Games Store rozdaje również produkcje na urządzenia mobilne całkowicie za darmo. Najnowszym prezentem jest gra logiczne oparta na słynnej licencji. Mowa o Bridge Constructor: The Walking Dead, które wraz z pakietem Idle Champions of the Forgotten Realms - Astarion's Champions of Renown dostępne są do pobrania w aplikacji Epic Games Store na urządzaniach z systemem Android oraz iOS.

Jeszcze jedna darmowa gra w Epic Games Store

Darmowe Bridge Constructor: The Walking Dead oraz pakiet Astarion's Champions of Renown dostępne są tylko do przyszłego czwartku, czyli 17 kwietnia. Warto się więc pośpieszyć z odebraniem prezentu.