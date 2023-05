PlayStation ujawniło, że do 2025 roku połowa ich premier mają stanowić nowe marki. W najnowszej prezentacji firmy na spotkaniu Business Segment Meeting, PlayStation Studios zademonstrowało zmianę systemu inwestowania w rozwój firmy. W roku podatkowym 2019 80% jej inwestycji dotyczyło istniejącej własności intelektualnej, a tylko 20% przeznaczono na nową. Liczba ta wzrosła do 40% w 2023, ale PlayStation planuje zwiększyć ten odsetek jeszcze bardziej do 50% do roku 2025.

Oznacza to, że możemy zobaczyć więcej oryginalnych gier, które zostaną opracowane przez jednego z wielu deweloperów należących do PlayStation. Taka sama kwota inwestycji zostanie również przeznaczona na istniejące marki, co oznacza, że wciąż jest miejsce na takie gry jak Horizon 3, The Last of Us Part 3 lub wszelkie inne potencjalne kontynuacje, spin-offy i remaki, które Sony zechce wydać.

PlayStation chce, aby do 2025 roku połowa jego premier stanowiły nowe marki na PlayStation 5

To nie jedyny sposób, w jaki PlayStation zamierza rozszerzyć ofertę i przyciągać do siebie graczy. Sony chce „poszerzyć świadomość franczyzową” i „dać istniejącym fanom więcej sposobów na zaangażowanie” w takie rzeczy, jak filmy, seriale telewizyjne i rozmaite towary sygnowane logiem lub związane z konkretnymi grami.