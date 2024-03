Sony wzniesie gaming na nowy poziom? 4K i 120 FPS dzięki Spectral Super Resolution

Dziś z samego rana informowaliśmy Was o wycieku specyfikacji nowej konsoli Sony, czyli PlayStation 5 Pro (funkcjonującej pod kodową nazwą Trinity). Okazuje się jednak, że nie był to jedyny wyciek, ponieważ to samo źródło, czyli branżowy insider Tom Henderson, podało kolejne dane na temat sprzętu. Na łamach portalu Insider Gaming dziennikarz uchylił rąbka tajemnicy na temat technologii o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

PlayStation 5 Pro ma zapewnić 4K i 120 FPS-ów dzięki Spectral Super Resolution

Według informacji uzyskanych przez Hendersona technologia PlayStation Spectral Super Resolution zostanie zintegrowana z PlayStation 5 Pro i aktualnie celuje w zapewnienie rozgrywki na poziomie rozdzielczości 4K/120FPS czy nawet 8K/60FPS. Wiadomość pojawiła się krótko po wcześniejszych przeciekach, które ujawniły, że konsola będzie obsługiwać PSSR w celu przeskalowania do wyższych rozdzielczości. W dokumentach dostarczonych serwisowi Insider Gaming poinformowano, że chociaż niekoniecznie musi to być (aktualnie) możliwy do osiągnięcia cel ze względu na ograniczenia sprzętowe, tak jest to coś, na co Sony zamierza zwracać uwagę „w przyszłych interakcjach z konsolami”.

Aktualnie PSSR zintegrowane z PlayStation 5 Pro obsługuje rozdzielczość 3840x2160 i dąży do zapewnienia rozgrywki na nieco niższym poziomie: 4K/60FPS lub 8K/30FPS. Jak jednak podaje Henderson, „nie jest jasne, czy te wewnętrzne kamienie milowe rzeczywiście mogą zostać przekroczone”. Dziennikarz uzyskał informacje na temat dwóch przykładów opartych na nienazwanych grach first-party: