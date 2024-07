PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec już dostępne. W ofercie kilka ciekawych gier

W zeszłym tygodniu ujawniono ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 roku. Od dzisiaj abonenci Sony mogą natomiast cieszyć się nowymi grami. Japońska firma zadbała o całkiem interesujący zestaw produkcji. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana usługa została bowiem wzbogacona m.in. o takie tytuły jak Remnant 2, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion czy też Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition. Nie są to jednak jedyne nowości, które czekają na subskrybentów PlayStation Plus Extra i Premium.

Biblioteka PlayStation Plus Extra została bowiem wzbogacona m.in. również o Mount & Blade II: Bannerlord i No More Heroes 3. Japońska firma nie zapomniała też o abonentach PlayStation Plus Premium, którzy mają okazję zapoznać się z takimi tytułami jak Summoner, Ratchet & Clank: Size Matters oraz Jeanne d’Arc. Pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec 2024 roku znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra (lipiec 2024)

PlayStation Plus Premium (lipiec 2024)