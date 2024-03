PS5 Pro bez tajemnic. W sieci pojawiła się specyfikacja nowej konsoli Sony

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że PlayStation 5 Pro ma być aż 45% mocniejsze od standardowego PlayStation 5 . Okazuje się jednak, że to nie koniec doniesień dotyczących wspomnianego sprzętu. Jednemu z branżowych insiderów udało się bowiem dotrzeć do szczegółów na temat dokładnej specyfikacji PS5 Pro.

Zgodnie z przekazanymi informacjami PlayStation 5 Pro ma posiadać identyczne CPU, co standardowy model. Wersja Pro będzie mogła jednak pochwalić się „trybem wysokiej częstotliwości procesora”, który zwiększa jego częstotliwość do 3,85 GHz, czyli o 10% w porównaniu do podstawowego PS5.

PlayStation 5 Pro będzie mogło również pochwalić się pamięcią systemową na poziomie 576 GB/s (18 GT/s), co ma stanowić 28% wzrost względem podstawowego modeli. Mocniejsza wersja konsoli Sony ma także oferować lepszą jakość dźwięku. Tom Henderson informuje, że w tym aspekcie mamy mieć do czynienia z 35% wyższą wydajnością.