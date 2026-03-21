PlayStation 6 z generatorem klatek? Technologia AMD trafi z komputerów na konsole

Cerny odniósł się do współpracy Sony z AMD w ramach projektu Amethyst. Jak wyjaśnił, rozwój technologii postępuje zgodnie z planem, a efekty tej kooperacji znajdą zastosowanie także w rozwiązaniach związanych z generowaniem dodatkowych klatek obrazu.

Mark Cerny zdradził nowe szczegóły dotyczące przyszłości technologii obrazu na platformach Sony. W rozmowie przygotowanej dla Digital Foundry potwierdził, że rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym, w tym generowanie klatek, mają trafić na konsole PlayStation. Na konkretne wdrożenia trzeba jednak jeszcze poczekać.

To bardzo dobre pytania, zwłaszcza że technologia generowania klatek FSR została współtworzona przez SIE i AMD, więc znamy ją bardzo dobrze. Mogę jedynie powiedzieć, że w tym roku nie planujemy żadnych kolejnych premier. Liczę jednak, że w przyszłości będziemy mogli powiedzieć więcej.

Choć deklaracja brzmi obiecująco, Sony nie zamierza się spieszyć. Cerny jasno zaznaczył, że w najbliższych miesiącach nie należy oczekiwać nowych wdrożeń.

Chciałbym doprecyzować kilka kwestii dotyczących współpracy z AMD. Nowe PSSR korzysta z tego samego współtworzonego algorytmu co skalowanie obrazu w FSR Redstone. Aby uniknąć nieporozumień, używam nowych nazw zamiast FSR4. Generowanie klatek w FSR również bazuje na technologii opracowanej wspólnie. Jestem bardzo zadowolony z postępów i odpowiednik tej technologii powinien pojawić się w pewnym momencie na platformach PlayStation.

Największą niewiadomą pozostaje to, które urządzenia skorzystają z nowych rozwiązań. Nie wiadomo, czy funkcje pokroju generowania klatek trafią jeszcze do obecnej generacji, w tym potencjalnie do PlayStation 5 Pro, czy będą już elementem kolejnej konsoli.

Obecnie rozwijany pakiet technologii obejmuje nie tylko generowanie klatek, ale również skalowanie obrazu oraz tzw. ray regeneration. Wszystkie te elementy są częścią szerszej strategii Sony związanej z PSSR, czyli autorskim systemem rekonstrukcji obrazu.

Cerny odniósł się także do niedawnych spekulacji dotyczących patentu Sony, który sugerował rozwój kolejnej wersji PSSR z adaptacyjną jakością AI: