Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 6 Canis ma kosztować mniej niż myśleliśmy. Insider zdradza cenę

Mikołaj Berlik
2025/09/29 10:00
0
0

Znany insider podzielił się szczegółami.

Znany insider podał możliwą cenę przenośnego Canis. Według jego informacji Sony może zaskoczyć graczy i zaoferować urządzenie w znacznie atrakcyjniejszej cenie, niż przewidywano w dotychczasowych prognozach.

PlayStation 6
PlayStation 6

PlayStation 6 – cena handhelda Canis może pozytywnie zaskoczyć

Sony od kilku lat rozwija nową generację konsol. Oprócz PlayStation 6 w standardowej wersji w planach ma znajdować się przenośne urządzenie o nazwie kodowej Canis, które ma zapewnić mobilny dostęp do ekosystemu PlayStation. Wzrost popularności handheldów sprawia, że doniesienia o sprzęcie pojawiają się coraz częściej.

Znany insider KeplerL2, publikujący od dawna wiarygodne informacje o układach AMD, ujawnił, że Canis będzie wyposażony w bardzo mały i energooszczędny SoC, co pozwoli Sony obniżyć koszty produkcji płyty głównej, chłodzenia i baterii. Według jego prognozy cena na poziomie 499 dolarów jest możliwa, chyba że firma zdecyduje się na droższy panel OLED.

GramTV przedstawia:

Jeżeli te przecieki się potwierdzą, handheld PlayStation może okazać się znacznie tańszy od konkurencyjnych rozwiązań. Dla porównania – ASUS ROG Xbox Ally kosztuje w podstawowej wersji 599,99 dolarów, a model Ally X aż 999,99 dolarów. W tym kontekście cena zapowiadanej konsoli Sony wygląda wyjątkowo atrakcyjnie i może przyciągnąć wielu graczy.

PlayStation 6 oraz Canis nie mają jeszcze oficjalnej daty premiery, ale jeśli plotki o cenie okażą się prawdziwe, handheld Sony może stać się jednym z najciekawszych urządzeń następnej generacji.

Źródło:https://twistedvoxel.com/ps6-handheld-may-launch-at-500-if-sony-skips-oled-suggests-insider/

Tagi:

News
Sony
plotka
cena
konsole
PlayStation
konsola
Sony Interactive Entertainment
przeciek
konsola przenośna
PlayStation 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112