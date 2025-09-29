PlayStation 6 Canis ma kosztować mniej niż myśleliśmy. Insider zdradza cenę

Znany insider podał możliwą cenę przenośnego Canis. Według jego informacji Sony może zaskoczyć graczy i zaoferować urządzenie w znacznie atrakcyjniejszej cenie, niż przewidywano w dotychczasowych prognozach.
PlayStation 6 – cena handhelda Canis może pozytywnie zaskoczyć
Sony od kilku lat rozwija nową generację konsol. Oprócz PlayStation 6 w standardowej wersji w planach ma znajdować się przenośne urządzenie o nazwie kodowej Canis, które ma zapewnić mobilny dostęp do ekosystemu PlayStation. Wzrost popularności handheldów sprawia, że doniesienia o sprzęcie pojawiają się coraz częściej.
Znany insider KeplerL2, publikujący od dawna wiarygodne informacje o układach AMD, ujawnił, że Canis będzie wyposażony w bardzo mały i energooszczędny SoC, co pozwoli Sony obniżyć koszty produkcji płyty głównej, chłodzenia i baterii. Według jego prognozy cena na poziomie 499 dolarów jest możliwa, chyba że firma zdecyduje się na droższy panel OLED.
Jeżeli te przecieki się potwierdzą, handheld PlayStation może okazać się znacznie tańszy od konkurencyjnych rozwiązań. Dla porównania – ASUS ROG Xbox Ally kosztuje w podstawowej wersji 599,99 dolarów, a model Ally X aż 999,99 dolarów. W tym kontekście cena zapowiadanej konsoli Sony wygląda wyjątkowo atrakcyjnie i może przyciągnąć wielu graczy.
PlayStation 6 oraz Canis nie mają jeszcze oficjalnej daty premiery, ale jeśli plotki o cenie okażą się prawdziwe, handheld Sony może stać się jednym z najciekawszych urządzeń następnej generacji.
