PlayStation 6 Canis ma kosztować mniej niż myśleliśmy. Insider zdradza cenę

Znany insider podał możliwą cenę przenośnego Canis. Według jego informacji Sony może zaskoczyć graczy i zaoferować urządzenie w znacznie atrakcyjniejszej cenie, niż przewidywano w dotychczasowych prognozach.

PlayStation 6 – cena handhelda Canis może pozytywnie zaskoczyć

Sony od kilku lat rozwija nową generację konsol. Oprócz PlayStation 6 w standardowej wersji w planach ma znajdować się przenośne urządzenie o nazwie kodowej Canis, które ma zapewnić mobilny dostęp do ekosystemu PlayStation. Wzrost popularności handheldów sprawia, że doniesienia o sprzęcie pojawiają się coraz częściej.