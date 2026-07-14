PlayStation 5 zyskało nową funkcję, którą gracze docenią. Sony jednak się nią nie chwali

Firma przemilczała sprawę wprowadzenia dużej nowości na konsolach PlayStation 5.

Sony rozpoczęło udostępnianie kolejnej funkcji przeznaczonej dla użytkowników PlayStation 5. W panelu Welcome Hub pojawił się widżet Weekly Wrap-Up, który prezentuje najważniejsze statystyki z ostatniego tygodnia. Nie wszyscy gracze mogą jednak obecnie z niego skorzystać. PlayStation 5 – konsola otrzymała nowości w panelu Welcome Hub Japońska korporacja nie zapowiedziała oficjalnie premiery nowego rozwiązania. O jego istnieniu poinformował jeden z użytkowników serwisu Reddit, który opublikował zdjęcie karty widocznej w interfejsie konsoli. Nie sprecyzował jednak, czy bierze udział w programie testowym oprogramowania PlayStation 5.

Weekly Wrap-Up zbiera podstawowe informacje dotyczące aktywności właściciela konsoli. Widżet pokazuje najczęściej uruchamianą grę, łączny czas spędzony przy konsoli w ciągu tygodnia oraz liczbę zdobytych trofeów. Na karcie pojawia się również najrzadsze trofeum odblokowane w tym okresie. Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie Sony rozpoczęło udostępnianie tej funkcji ani ilu użytkowników otrzymało do niej dostęp. Część graczy komentujących odkrycie przyznała, że zauważyła nową kartę dopiero niedawno. Inni nadal nie widzą jej w swoim Welcome Hub, nawet po ręcznym pobraniu najnowszych aktualizacji funkcji systemowych.

GramTV przedstawia:

Może to oznaczać, że Sony zdecydowało się na stopniowe wprowadzanie widżetu w wybranych regionach lub na ograniczonej liczbie kont. Niewykluczone również, że Weekly Wrap-Up jest obecnie testowany przez uczestników programu beta. Producent nie opublikował dotąd komunikatu, który wyjaśniałby zasady udostępniania nowości. Welcome Hub jest personalizowanym ekranem głównym PlayStation 5, na którym użytkownicy mogą rozmieszczać widżety oraz zmieniać tła. Dostępne elementy pozwalają między innymi sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku, stan baterii kontrolerów oraz aktywność znajomych. Nowa funkcja pojawiła się w momencie, gdy wielu właścicieli konsoli nadal zgłasza problemy z sekcją ostatnio uruchamianych gier. Recently Played od niemal miesiąca nie aktualizuje prawidłowo aktywności części użytkowników, zarówno na PlayStation 5, jak i w aplikacji PlayStation. Sony nie przedstawiło jeszcze oficjalnego wyjaśnienia tej sytuacji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.