Po prawie 30 latach Tibia dodaje oczekiwaną funkcję. Letnia aktualizacja ze szczegółami

CipSoft ujawniło szczegóły nadchodzącej aktualizacji do popularnego MMORPG.

Tibia zbliża się do trzydziestych urodzin, ale twórcy nie zamierzają zwalniać tempa z rozwojem swojego popularnego MMORPG-a. Letnia aktualizacja wprowadzi rozbudowany system walk z bossami, potężne wyposażenie Moonsilver, wydarzenia Echo Raids oraz dodatkowe nagrody za eksplorowanie świata. Tibia otrzyma najbardziej wymagających bossów Studio CipSoft przedstawiło najważniejsze elementy letniej aktualizacji Tibii. Najważniejszym punktem będzie zadanie Make Believe, przygotowane przede wszystkim z myślą o najbardziej doświadczonych postaciach. Gracze zmierzą się w nim z samozwańczym prorokiem, który wzniósł nad zachodnim morzem pałac znajdujący się na świetlistej chmurze i rozpoczął własną drogę do boskości.

Największą nowością okaże się skalowany system walk z bossami. Drużyny samodzielnie zdecydują, jak wymagające ma być dane starcie. Początkowo dostępny będzie również bezpieczniejszy wariant pozwalający poznać mechaniki przeciwników. Kolejne poziomy trudności trzeba będzie odblokowywać poprzez odnoszenie zwycięstw. Wraz ze wzrostem wyzwania pojawią się mocniejsi przeciwnicy, dodatkowe mechaniki oraz cenniejsze nagrody. W Make Believe gracze zmierzą się z najtrudniejszymi walkami z bossami w dotychczasowej historii Tibii. Samozwańczy prorok wzniósł nad zachodnim morzem świetlisty pałac na chmurze, gdzie wypaczeni wyznawcy strzegą jego drogi do boskości. Nowy, skalowany system bossów pozwala drużynie wybrać poziom wyzwania, odblokowywać kolejne stopnie trudności i walczyć o lepsze nagrody, w tym nowe wyposażenie Moonsilver, będące najlepszym dostępnym sprzętem. Wśród nagród znajdą się nowe bronie oraz hełmy Moonsilver przeznaczone dla wszystkich profesji. Najbardziej wytrwali gracze będą mogli zdobyć także jeszcze potężniejsze warianty Stellar Moonsilver. Wyższe poziomy trudności zwiększą szansę na otrzymanie cennego wyposażenia, a część przedmiotów będzie dostępna wyłącznie po ukończeniu najcięższych starć. Przewidziano również nowe osiągnięcia, strój, wierzchowca oraz ranking Phosphorus Record, który zapisze najwyższy poziom trudności pokonany przez poszczególne postacie.

GramTV przedstawia:

Kolejnym elementem aktualizacji będą Echo Raids. Pokonane stworzenia otrzymają szansę na pozostawienie po sobie echa, które rozpocznie dodatkowe wydarzenie z kolejnymi przeciwnikami. W rzadkich przypadkach na polu walki pojawi się Echo Warden, czyli silniejsza odmiana danego potwora wzmacniająca pobliskie jednostki. Pierwsze zwycięstwo nad takim przeciwnikiem zapewni dodatkowe punkty Charm, a postępy zostaną zapisane w Bestiary. Zmieni się również Discovery System. Poszczególne obszary będą aktywowane automatycznie, dlatego nie trzeba będzie ręcznie rozpoczynać ich odkrywania w Cyclopedii. Dokładne zbadanie regionu zapewni premię do prędkości poruszania się na jego terenie. Jej wartość będzie zależała od stopnia ukończenia eksploracji, co powinno zachęcić graczy do odwiedzania mniej popularnych zakątków mapy. Aktualizacja rozbuduje także Weapon Proficiency. Gracze otrzymają możliwość zmieniania maksymalnie dwóch miejsc z premiami w drzewku biegłości każdej broni. Wybrane efekty będzie można losować, ulepszać, zastępować innymi lub przywracać do pierwotnej postaci. Pozwoli to lepiej dostosować uzbrojenie do profesji, wykorzystywanych umiejętności oraz preferowanego stylu walki. Tibia zadebiutowała w styczniu 1997 roku, a na początku 2027 roku będzie obchodziła trzydzieste urodziny. Sukces gry umożliwił firmie CipSoft rozwój kolejnych projektów, w tym Persist Online, postapokaliptycznego MMORPG, w którym gracze będą walczyć z zombie za pomocą broni palnej oraz uzbrojenia do walki wręcz.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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