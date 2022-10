PlayStation 5 złamane. Udało się wyeliminować zabezpieczenia konsoli

Gracze mogą to wykorzystać do instalacji nieoficjalnego oprogramowania, w tym gier takich jak P.T.

Może trudno w to uwierzyć, ale w przyszłym miesiącu Sony będzie świętować drugie urodziny PlayStation 5. Wielu graczy wciąż marzy o kupnie konsoli, która w edycji bez żadnych dodatków, jest trudno dostępna. Sony ma problemy z dostarczaniem kolejnych egzemplarzy swojego sprzętu do sprzedaży, dlatego najnowsza wersja konsoli zawiera odświeżony procesor, aby zwiększyć wydajność łańcucha dostaw. Teraz firma ma kolejny kłopot. Jak donosi znany haker Lance McDonald, udało się złamać zabezpieczenia systemu PlayStation 5. Na swoim Twitterze opublikował film, w którym prezentuje dostęp do funkcji programistycznych i wielu innych ukrytych narzędzi oferowanych przez urządzenie.

PlayStation 5 – haker potwierdził złamanie zabezpieczeń systemu

Dzięki złamaniu systemu gracze będą mogli prawdopodobnie emulować gry z poprzednich generacji konsol, a także tworzyć własne łatki do gier. McDonald jest zresztą autorem upragnionej przez graczy aktualizacji do gry Bloodborne, dzięki której produkcja From Software działała w 60 klatkach na sekundę na PS4. Warto zwrócić uwagę na koniec poniższego nagrania, na którym widzimy instalowanie dema P.T., które nie jest już dostępne w PlayStation Store. Interaktywnej zapowiedzi Silent Hilla od Hideo Kojimy do tej pory nie dało się zainstalować na PlayStation 5.