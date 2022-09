Nowy model PS5 otrzymał ulepszony procesor. Sony odświeża swoją konsolę

Właśnie dlatego nowe konsole PS5 są lżejsze i mają mniejszy radiator w porównaniu do poprzednich wariantów. Mniejszy procesor oznacza, że firma może wyprodukować więcej procesorów na jednym waflu krzemowym. W praktyce oznacza to, że powstaje o 20% więcej Oberonów Plus SOC przy wykorzystaniu tych samych materiałów, co poskutkuje szybszą produkcją procesorów i wprowadzeniem na rynek większej liczby egzemplarzy konsoli.