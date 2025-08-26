PlayStation 5 może jeszcze podrożeć. Ekspert ostrzega, że ostatnia podwyżka to dopiero początek zmian cenowych

20 sierpnia Sony ogłosiło, że cena PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o 50 dolarów. Choć tym razem podwyżka ominęła Polskę, już kilka miesięcy wcześniej podobna decyzja dotknęła m.in. rynek europejski. Analitycy ostrzegają, że nie jest to koniec – według Mata Piscatelli z firmy Circana kolejne wzrosty cen są bardzo prawdopodobne.

PS5 – podwyżki wbrew tradycji serii

Dotychczas konsole PlayStation taniały wraz z upływem lat od premiery. W przypadku PS5 ten trend został odwrócony – Sony zdecydowało się na stopniowe zwiększanie cen, tłumacząc to koniecznością amortyzacji strat. Już w maju firma zapowiadała, że jednym z elementów nowej polityki finansowej może być droższy hardware.