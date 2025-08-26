Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation 5 może jeszcze podrożeć. Ekspert ostrzega, że ostatnia podwyżka to dopiero początek zmian cenowych

Mikołaj Berlik
2025/08/26 16:00
Nowe wiadomości nie napawają optymizmem.

20 sierpnia Sony ogłosiło, że cena PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o 50 dolarów. Choć tym razem podwyżka ominęła Polskę, już kilka miesięcy wcześniej podobna decyzja dotknęła m.in. rynek europejski. Analitycy ostrzegają, że nie jest to koniec – według Mata Piscatelli z firmy Circana kolejne wzrosty cen są bardzo prawdopodobne.

PS5
PS5

PS5 – podwyżki wbrew tradycji serii

Dotychczas konsole PlayStation taniały wraz z upływem lat od premiery. W przypadku PS5 ten trend został odwrócony – Sony zdecydowało się na stopniowe zwiększanie cen, tłumacząc to koniecznością amortyzacji strat. Już w maju firma zapowiadała, że jednym z elementów nowej polityki finansowej może być droższy hardware.

Eksperci wskazują, że niepewna sytuacja gospodarcza, w tym cła w USA, to tylko część problemu. Sony zmienia strategię i coraz mocniej stawia na dystrybucję gier poza własną konsolą – także na PC czy handheldach. W takim modelu sprzęt przestaje być kluczowym elementem oferty, co dodatkowo osłabia motywację do utrzymania atrakcyjnych cen.

W tle tych spekulacji pojawiają się także informacje o PlayStation 6. Według leakera Toma z kanału Moore’s Law is Dead nowa konsola ma być tańsza w produkcji, a jej cena początkowa nie powinna przekroczyć 499 dolarów. Aby to osiągnąć, Sony może jednak całkowicie zrezygnować z napędu optycznego.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:16

Blisko połowę gier na PS 4/5 mam w formie dvd. Cześć filmów też mam na płytach, nie wyobrażam sobie konsoli bez napędu.




