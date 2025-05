Platforma Max znowu zmienia nazwę. Powitajcie stare-nowe HBO Max

W oficjalnym komunikacie prasowym Warner Bros. Discovery poinformowało, że:

Przywrócenie marki HBO do HBO Max pozwoli dalej rozwijać usługę i podkreślić jej unikalność. To także dowód na gotowość firmy do odważnego modyfikowania swojej strategii w oparciu o dane i preferencje konsumentów, aby jak najlepiej przygotować się na przyszłość.