Planszówka Slay the Spire rozbiła bank na Kickstarterze

O tym, że powstaje planszowa wersja gry Slay the Spire, informowaliśmy Was już w zeszłym roku. Twórcy podzielili się też wtedy planami uruchomienia zbiórki za pośrednictwem portalu Kickstarter. Akcja stała się faktem, a twórcy z pewnością są zaskoczeni jej przebiegiem. Kwota potrzebna na stworzenie gry została zebrana już w 6 minut od startu kampanii.

Slay the Spire: The Board Game cieszy się ogromną popularnością

Do końca pozostało 16 dni, a na koncie zbiórki znajduje się już prawie 7 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że podstawowym celem – potrzebnym do zrealizowania projektu – była kwota 237 tys. zł. Popularność Slay the Spire: The Board Game może robić wrażenie. Pieniądze wpłacone zostały przez ponad 10600 wspierających. Twórcy z pewnością nie spodziewali się tak ogromnego sukcesu, ciekawe, w jaki sposób wykorzystają zebraną nadwyżkę.



Slay the Spire: The Board Game jest kooperacyjną karcianką, która zabierze nas na przygodę pełną cudacznych stworzeń i tajemniczych relikwii o nieopisanej sile. Gracz będzie mógł wybrać jedną z czterech dostępnych postaci. Oczywiście, każdy z bohaterów posiada oddzielną talię kart, odpowiadającą unikalnemu stylowi rozgrywki. Więcej informacji na temat gry, jej składu oraz zasad znajdziecie na stronie projektu.



Twórcy przewidują, że Slay the Spire: The Board Game będzie gotowe w grudniu 2023 roku.