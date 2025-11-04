Nowa gra na Steam inspirowana klasycznymi Pokemonami zebrała już ponad milion dolarów na Kickstarterze

Elestrals Awakened to RPG w stylu 2.5D z pikselową grafiką, które mocno przypomina klasyczne gry Pokemony i właśnie przekroczyło próg 1 miliona dolarów w swojej kampanii na Kickstarterze.

Podobnie jak w Pokemonach, gracze będą w Elestrals Awakened tworzyć wyjątkowe więzi z różnymi stworzeniami, jednak wszystkie stworki w Elestrals są inspirowane mitologią grecką. Alternatywa dla Pokemonów hitem na Kickstarterze Pierwsza kampania związana z marką Elestrals wystartowała w listopadzie 2022 roku, gdy na Kickstarterze zadebiutowała oryginalna gra karciana. Wtedy aż 7,5 tysiąca wspierających wpłaciło łącznie ponad 1,47 miliona dolarów dolarów, aby pomóc projektowi ujrzeć światło dzienne. Na fali tego sukcesu, w październiku 2024 roku pojawiło się Elestrals Clash!, czyli cyfrowa wersja gry karcianej.

W październiku tego roku, twórcy powrócili z nowym projektem na Kickstarterze, tym razem oferując pełnoprawne RPG osadzone w inspirowanym mitologią grecką świecie Elestrals. W mniej niż miesiąc kampania Elestrals Awakened zdobyła wsparcie 7487 osób i zgromadziła już 1 072 200 dolarów, przebijając pierwotny cel 250 000 dolarów o ponad 428%. Według aktualizacji opublikowanej przez deweloperów 3 listopada, projekt jest obecnie najlepiej ufundowanym RPG o łapaniu potworów w historii Kickstartera, a także bardzo bliski tytułu najhojniej wspieranego projektu growego 2025 roku.

Kampania wciąż trwa, ale do jej zakończenia pozostały już tylko trzy dni. Finał zaplanowano na piątek, 7 listopada. Najwyższe progi wsparcia “Grand Caster” (1000 dolarów), “Immortal Caster” (5000 dolarów) i “Divine Caster” (9999 dolarów) zostały już wyprzedane. Nadal jednak można wesprzeć projekt na niższych poziomach. Już za 25 dolarów wspierający otrzymają kod na grę w wersji na Steam lub Nintendo Switch. Osoby, które wybrały progi z fizycznymi gadżetami, takimi jak startowe zestawy karciane Elestrals TCG, mogą spodziewać się wysyłki w okolicach kwietnia 2026 roku, natomiast premiera gry planowana jest obecnie na grudzień 2027 roku. Pod względem stylu i mechanik Elestrals Awakened mocno czerpie z klasycznych odsłon Pokemonów. Gracze rozpoczną przygodę, wybierając jednego z ośmiu startowych Spiritów z których każdy reprezentuje jakiś żywioł, np. ognia, ziemi, wody i inne. Stworzenia Elestrals mogą również “Ascendować”, czyli ewoluować w potężniejsze formy z nowymi umiejętnościami i wyglądem. Twórcy obiecują także kilka oryginalnych funkcji, w tym możliwość zmiany żywiołu Elestrala, co pozwoli odblokować nowe ruchy i taktyki. Elestrals Awakened zapowiada się jako jedna z najciekawszych niezależnych gier RPG w stylu Pokemon ostatnich lat i wszystko wskazuje na to, że projekt już teraz zdobył lojalną społeczność, zanim jeszcze trafił do produkcji.