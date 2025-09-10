Planet of Lana II: Children of the Leaf z terminem premiery i kolejną platformą

W trakcie Xbox Games Showcase 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Planet of Lana II: Children of the Leaf. Wówczas dowiedzieliśmy się, że kontynuacja ciepło przyjętej platformówki zadebiutuje w 2026 roku. Teraz deweloperzy ze studia Wishfully ujawnili nieco bardziej konkretny termin premiery wspomnianej produkcji, która – jak się okazuje – trafi na jeszcze jedną platformę.

Wiemy, kiedy można spodziewać się premiery Planet of Lana II: Children of the Leaf

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiery Planet of Lana II: Children of the Leaf należy spodziewać się już na początku 2026 roku. Wówczas produkcja studia Wishfully zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także na Nintendo Switch 2. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.