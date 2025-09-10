Planet of Lana II: Children of the Leaf z terminem premiery i kolejną platformą

Jeszcze w tym miesiącu wybrani gracze będą mogli sprawdzić kontynuację Planet of Lana.
W trakcie Xbox Games Showcase 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Planet of Lana II: Children of the Leaf. Wówczas dowiedzieliśmy się, że kontynuacja ciepło przyjętej platformówki zadebiutuje w 2026 roku. Teraz deweloperzy ze studia Wishfully ujawnili nieco bardziej konkretny termin premiery wspomnianej produkcji, która – jak się okazuje – trafi na jeszcze jedną platformę.
Wiemy, kiedy można spodziewać się premiery Planet of Lana II: Children of the Leaf
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiery Planet of Lana II: Children of the Leaf należy spodziewać się już na początku 2026 roku. Wówczas produkcja studia Wishfully zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także na Nintendo Switch 2. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.
Okazuje się bowiem, że jeszcze w tym tygodniu wybrani gracze będą mieli okazję zagrać w nadchodzącą kontynuację ciepło przyjętej platformówki w klimatach science fiction. Studio Wishfully wybiera się bowiem na Tokyo Game Show 2025, gdzie będzie dostępna grywalna wersja demo Planet of Lana II: Children of the Leaf. Dla przypomnienia wspomniane targi odbędą się w dniach 25-28 września 2025 roku.
Na koniec warto dodać, że pierwsza część zatytułowana Planet of Lana zadebiutowała w maju 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Niecały rok później gra ukazała się również na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Wishfully, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Planet of Lana – pięknie i płytko.
