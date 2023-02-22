Zaloguj się lub Zarejestruj

Planet of Lana 2 z nowym zwiastunem. Zobaczcie podróż przez piękny leśny region

Mikołaj Ciesielski
2023/02/22 07:25
Thunderful Publishing i deweloperzy ze studia Wishfully przypominają o marcowej premierze.

Na początku lutego poznaliśmy dokładną datę premiery Planet of Lana 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. Nic więc dziwnego, że Thunderful Publishing oraz deweloperzy ze studia Wishfully postanowili przypomnieć graczom o nadchodzącej kontynuacji Planet of Lana i opublikowali nowy gameplay trailer.

Planet of Lana 2
Planet of Lana 2

Nowy zwiastun Planet of Lana 2 pokazuje jeden z dostępnych w grze regionów

Najnowszy zwiastun Planet of Lana 2 zabiera graczy w podróż przez leśny region, w którym – jak się okazuje – znajduje się wioska. Po drodze główna bohaterka oraz jej towarzysz muszą pokonać pewne trudności, a także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony jednej z maszyn. Na uwagę po raz kolejny zasługuje również oprawa wizualna oraz fantastyczna ścieżka dźwiękowa.

Pojawienie się nowej technologii na ojczystej planecie Lany i Mui przyniosło postęp, ale wzbudziło też chciwość i zaburzyło równowagę. Różne plemiona zaczęły wykorzystywać ją na własne sposoby, co wywołało napięcia i sprawiło, że harmonia świata została zachwiana. Gdy ci, którzy pragną władzy, posunęli się zbyt daleko, Lana i jej mała towarzyszka wyruszyły w podróż, podczas której ujawnione zostaną dawno pogrzebane prawdy dotyczące nie tylko planety, ale też ich samych – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że premiera Planet of Lana 2 zaplanowana jest na 5 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także Nintendo Switch 2.

Źródło:https://youtu.be/Bv3NJk1J-9k

