Planet of Lana 2 z nowym zwiastunem. Zobaczcie podróż przez piękny leśny region

Na początku lutego poznaliśmy dokładną datę premiery Planet of Lana 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. Nic więc dziwnego, że Thunderful Publishing oraz deweloperzy ze studia Wishfully postanowili przypomnieć graczom o nadchodzącej kontynuacji Planet of Lana i opublikowali nowy gameplay trailer.

Nowy zwiastun Planet of Lana 2 pokazuje jeden z dostępnych w grze regionów

Najnowszy zwiastun Planet of Lana 2 zabiera graczy w podróż przez leśny region, w którym – jak się okazuje – znajduje się wioska. Po drodze główna bohaterka oraz jej towarzysz muszą pokonać pewne trudności, a także zmierzyć się z zagrożeniem ze strony jednej z maszyn. Na uwagę po raz kolejny zasługuje również oprawa wizualna oraz fantastyczna ścieżka dźwiękowa.