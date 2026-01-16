Zaloguj się lub Zarejestruj

Planet of Lana 2 oczaruje graczy grafiką i klimatem? Zobaczcie nowy gameplay

Mikołaj Ciesielski
2026/01/16 18:15
0
0

Kontynuacja ciepło przyjętej platformówki od studia Wishfully zadebiutuje w tym roku.

Zapowiedź Planet of Lana 2: Children of the Leaf miała miejsce podczas Xbox Games Showcase 2025. Deweloperzy ze studia Wishfully najwyraźniej postanowili jednak przypomnieć graczom o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej kontynuacji Planet of Lana.

Planet of Lana 2
Planet of Lana 2

Opublikowano 10-minutowy gameplay z Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Opublikowany przez IGN gameplay z gry Planet of Lana 2 trwa bowiem ponad 10 minut. Na udostępnionych fragmentach rozgrywki możemy zobaczyć, jak Lana i Mui podróżują przez północne pustkowia Novo. Deweloperzy ze studia Wishfully informują, że kiedyś był to „tętniący życiem krajobraz, który obecnie zamienił się w niekończący się cmentarz robotów”.

W końcu Lana wspólnie ze swoim towarzyszem dociera do wysokiego muru oznaczonego pewnym symbolem. Dotarcie na drugą stronę nie należy jednak do najłatwiejszych zadań. W trakcie eksploracji ciemnych kanałów bohaterka i jej kompan odkrywają natomiast „coś, czego nigdy wcześniej nie spotkali w Novo”.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Planet of Lana 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w tym roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/UknkkCRapYM

Tagi:

News
gameplay
platformówka
science fiction
gra przygodowa
fragmenty rozgrywki
Wishfully
Thunderful Publishing
Planet of Lana II: Children of Leaf
Planet of Lana II
Mikołaj Ciesielski

