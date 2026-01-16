Planet of Lana 2 oczaruje graczy grafiką i klimatem? Zobaczcie nowy gameplay

Kontynuacja ciepło przyjętej platformówki od studia Wishfully zadebiutuje w tym roku.

Zapowiedź Planet of Lana 2: Children of the Leaf miała miejsce podczas Xbox Games Showcase 2025. Deweloperzy ze studia Wishfully najwyraźniej postanowili jednak przypomnieć graczom o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej kontynuacji Planet of Lana.

Opublikowano 10-minutowy gameplay z Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Opublikowany przez IGN gameplay z gry Planet of Lana 2 trwa bowiem ponad 10 minut. Na udostępnionych fragmentach rozgrywki możemy zobaczyć, jak Lana i Mui podróżują przez północne pustkowia Novo. Deweloperzy ze studia Wishfully informują, że kiedyś był to „tętniący życiem krajobraz, który obecnie zamienił się w niekończący się cmentarz robotów”.