Toy Story 5 zachwyca pierwszych widzów. „Pixar w absolutnej topowej formie”

Do sieci trafiły pierwsze opinie o jednym z najbardziej oczekiwanych filmów animowanych tego roku.

Po pierwszym pokazie filmu Toy Story 5 do sieci trafiły pierwsze reakcje krytyków i wszystko wskazuje na to, że Pixar może szykować jeden z największych hitów ostatnich lat. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów nie tylko za sprawą nowej animacji, ale również obecności Taylor Swift na czerwonym dywanie. To jednak sam film stał się głównym tematem rozmów po zakończeniu seansu. Toy Story 5 - Czy pierwsze reakcje sugerują kolejny wielki hit Pixara? Choć pełne recenzje pojawią się dopiero 16 czerwca, pierwsze opinie są wyjątkowo entuzjastyczne. Wielu dziennikarzy określa produkcję jako powrót studia Pixar do formy, porównując ją do najlepszych odsłon serii. Według komentujących, piąta część jest znacznie bliższa duchowi pierwszych trzech filmów niż wydane w 2019 roku Toy Story 4, które mimo dobrego przyjęcia nie zdobyło tak kultowego statusu jak wcześniejsze części.

W reakcjach powtarzają się określenia takie jak wzruszający, emocjonalny i głęboki. Krytycy podkreślają, że film ponownie trafia w emocje widzów, co od lat pozostaje jednym ze znaków rozpoznawczych studia Pixar. Wszystko wskazuje na to, że podczas premierowych seansów nie zabraknie łez. Poniżej znajdziecie wybrane opinie. Toy Story 5 to absolutny home run i kolejny dowód na to, że to największa franczyza filmowa animowana wszech czasów — zaskakująca, pełna serca, dynamiczna i taka, taka zabawna. Niech te filmy nigdy nie ustaną. Wczytywanie ramki mediów. Toy Story 5 jest magiczne i czystą doskonałością. To fantastyczny dodatek do serii. Jessie w końcu dostaje historię, na jaką zasługuje! Jest emocjonalne, zabawne, naprawdę ciepłe i doskonałe pod każdym względem. Uwielbiałem nowych bohaterów. Śmiałem się i płakałem nad tym, jak cudowne jest Toy Story 5. Piosenka Taylor Swift jest idealna. Brawo dla Boba Pauleya i jego budowania świata oraz animacji. 10/10 bez uwag. Wczytywanie ramki mediów. Gdy Toy Story 5 się zaczęło, pani siedząca za mną odwróciła się do swojej przyjaciółki: „Już płaczesz?” „Tak!” odparła jej przyjaciółka. Mogę potwierdzić, że wylano wiele łez, przez nie… i przez wszystkich. Wczytywanie ramki mediów. Jessie jako główna bohaterka naprawdę nadaje mu zaraźliwą energię, a konflikt między zabawkami a technologią jest znacznie bardziej subtelny, niż się spodziewano. Co więcej, film zajmuje twarde stanowisko, że kluczowe dla dzieci jest bezpośrednie ludzkie połączenie. Wczytywanie ramki mediów. Toy Story 5 to film Jessie i dokładnie to, czego potrzebowała ta franczyza. Joan Cusack rozrywa ci serce na kawałki, gdy gra tę joglującą kowbojkę, która na nowo odkrywa swój cel. Jest pełen śmiechu i przynosi trochę emocjonalnych, szczęśliwych łez. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Tym razem twórcy postanowili skonfrontować bohaterów z wyzwaniami współczesnego świata. Chudy, Buzz Astral, Jessie oraz pozostali mieszkańcy pokoju Bonnie stają przed nowym przeciwnikiem. Jest nim Lilypad, nowoczesny tablet wyposażony we własne pomysły na to, jak powinno wyglądać dziecięce spędzanie czasu. Konflikt pomiędzy tradycyjną zabawą a technologią stanie się głównym motywem fabuły. W obsadzie ponownie usłyszymy między innymi: Toma Hanksa jako Chudy, Tima Allena jako Buzza Astrala oraz Joan Cusack w roli Jessie. Nową postać Lilypad dubbinguje Greta Lee. Za reżyserię odpowiada zdobywca Oscara Andrew Stanton, który przygotował również scenariusz wspólnie z Kenną Harris. Harris pełniła także funkcję współreżyserki. Producentką filmu została Lindsey Collins. Przypomnijmy, że premiera Toy Story 5 została wyznaczona na 19 czerwca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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