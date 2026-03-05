Zaloguj się lub Zarejestruj

Sequel Nagiej Broni. Czy Liam Neeson ponownie wcieli się we Franka Drebina Jr.?

Maciej Petryszyn
2026/03/05 23:00
0
0

Powrót do serii, które był popularne na przełomie poprzedniego i obecnego tysiąclecia, zwykle nie wychodzi najlepiej. Ale są i wyjątki.

Co prawda najczęściej potwierdzają one regułę. Niemniej nie sposób nie docenić Nagiej Broni.

Naga Broń
Naga Broń

Czy Naga Broń dostanie sequel?

Film, który miał swoją premierę wiosną 2025 roku, zarobił 102 miliony dolarów w box office. Pomimo obaw twórcom udało się zafundować nam kompetentną komedię, który na Gram.pl oceniliśmy na 8/10. Nic dziwnego więc, że szybko pojawiły się pytania, czy produkcja była tylko “jednorazowym strzałem”, czy też są plany, by pójść za ciosem i stworzyć kolejny obraz z serii.

Na razie trudno jednak powiedzieć, czy ten powstanie. Na temat sprawy przy okazji premiery 2. sezonu serialu Ted wypowiedział się Seth MacFarlane. To właśnie kojarzony też m.in. z serialem Family Guy 52-latek był jednym z producentów rebootu Nagiej Broni. Jak zatem Amerykanin ocenia szanse na to, że sequel zostanie zrealizowany?

Wiem, że wszyscy by tego chcieli, włączając w to Liama. Na razie jednak nic nie słyszeliśmy. Myślę, że wszystko zależy od Paramount – stwierdził MacFarlane.

GramTV przedstawia:

Już pod koniec ubiegłego roku scenarzyści Nagiej Broni, Dan Gregor i Doug Mand, stwierdzili, iż zaczęli robić notatki z pomysłami na kolejną część. Również producentka, Erica Huggins, ujawniła, że temat pojawia się w zespole. Z kolei reżyserujący obraz z 2025 roku Akiva Schaffer kategorycznie stwierdził, iż nie ma planów na sequel.

Trzy pierwsze odsłony Nagiej Broni ukazały się między 1988 a 1994 rokiem. Tam w postać Franka Drebina wcielił się Leslie Nielsen, któremu na ekranie partnerowali też George Kennedy, O.J. Simpson oraz Priscilla Presley. Jeżeli zaś chodzi o 4. odsłonę, to tam w głównej roli oglądaliśmy Liama Neeson, który zagrał syna bohtera oryginału, Franka Drebina Jr.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/naked-gun-reboot-sequel-seth-macfarlane-liam-neeson-1236521763/

Tagi:

Popkultura
sequel
Paramount
Paramount Pictures
Liam Neeson
kontynuacja
Seth MacFarlane
Naga broń
The Naked Gun
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112