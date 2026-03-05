Sequel Nagiej Broni. Czy Liam Neeson ponownie wcieli się we Franka Drebina Jr.?

Powrót do serii, które był popularne na przełomie poprzedniego i obecnego tysiąclecia, zwykle nie wychodzi najlepiej. Ale są i wyjątki.

Film, który miał swoją premierę wiosną 2025 roku, zarobił 102 miliony dolarów w box office. Pomimo obaw twórcom udało się zafundować nam kompetentną komedię, który na Gram.pl oceniliśmy na 8/10 . Nic dziwnego więc, że szybko pojawiły się pytania, czy produkcja była tylko “jednorazowym strzałem”, czy też są plany, by pójść za ciosem i stworzyć kolejny obraz z serii.

Co prawda najczęściej potwierdzają one regułę. Niemniej nie sposób nie docenić Nagiej Broni .

Wiem, że wszyscy by tego chcieli, włączając w to Liama. Na razie jednak nic nie słyszeliśmy. Myślę, że wszystko zależy od Paramount – stwierdził MacFarlane.

Na razie trudno jednak powiedzieć, czy ten powstanie. Na temat sprawy przy okazji premiery 2. sezonu serialu Ted wypowiedział się Seth MacFarlane. To właśnie kojarzony też m.in. z serialem Family Guy 52-latek był jednym z producentów rebootu Nagiej Broni . Jak zatem Amerykanin ocenia szanse na to, że sequel zostanie zrealizowany?

Już pod koniec ubiegłego roku scenarzyści Nagiej Broni, Dan Gregor i Doug Mand, stwierdzili, iż zaczęli robić notatki z pomysłami na kolejną część. Również producentka, Erica Huggins, ujawniła, że temat pojawia się w zespole. Z kolei reżyserujący obraz z 2025 roku Akiva Schaffer kategorycznie stwierdził, iż nie ma planów na sequel.

Trzy pierwsze odsłony Nagiej Broni ukazały się między 1988 a 1994 rokiem. Tam w postać Franka Drebina wcielił się Leslie Nielsen, któremu na ekranie partnerowali też George Kennedy, O.J. Simpson oraz Priscilla Presley. Jeżeli zaś chodzi o 4. odsłonę, to tam w głównej roli oglądaliśmy Liama Neeson, który zagrał syna bohtera oryginału, Franka Drebina Jr.