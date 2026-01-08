Zaloguj się lub Zarejestruj

Jack Black odrzucił rolę w kultowym filmie Pixara, bo nie spodobała mu się postać, w którą miał się wcielić

Jakub Piwoński
2026/01/08 13:50
Dziś żałuje tej decyzji. Bo wie, że miałby wówczas na koncie udział w wielkiej serii.

Jack Black żałuje, że odrzucił rolę w Iniemamocnych studia Pixar. W wywiadzie dla Capital FM komik przyznał, że była to jedna z trudniejszych decyzji, których teraz żałuje w swojej karierze. Black miał użyczyć głosu złoczyńcy, Syndrome'owi, jednak poprosił o poprawki scenariusza i… stracił szansę na udział w filmie.

Jack Black
Jack Black

Jack Black wspomina odrzucenie roli w filmie Iniemamocni

Aktor tak wspomina tę sytuację:

Zaproponowano mi Syndrome'a w tym fantastycznym filmie ‚Iniemamocni’ – jednym z moich ulubionych wszech czasów. A ja powiedziałem nie, bo pomyślałem sobie: »Eee, [reżyser] Brad Bird? Nigdy o nim nie słyszałem!«. [Powiedziałem mu]: »Ta postać, którą mi proponujesz, jest jak czarny charakter, ale jest dość jednowymiarowa. Jestem zainteresowany, ale chciałbym zobaczyć przeróbkę. Czy dodasz tej postaci jakieś wymiary?«. A on na to: »Na tym kończymy«”.

Po czym dodał:

Wyciągnąłem cenną lekcję, bo kiedy ten film wszedł na ekrany, był jednym z najlepszych filmów w historii. Pomyślałem sobie: »Czemu byłem taki trudny?«.

Ostatecznie głosu Syndrome'owi użyczył Jason Lee. Iniemamocni zdobyli Oscara dla najlepszego filmu animowanego i uznawani są za jedne z kultowych produkcji Pixara. Kontynuacja z 2018 roku zarobiła 1,2 miliarda dolarów, a prace nad trzecią częścią trwają. W przygotowaniu jest też część trzecia.

Black odnalazł się jednak w innych filmach animowanych, zagrał Po w Kung Fu Panda, zagrał także w hitowej animacji Super Mario Bros. Komik powróci do roli w szykowanym w tym roku sequelu, który trafi do kin 3 kwietnia. Jack Black jest też twarzą innej filmowej adaptacji gry – Minecraft.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/jack-black-rejected-the-incredibles-offer-syndrome-regrets-1236623756/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:35

Bo Villan jest tylko na chwilę. 




