Piraci z Karaibów z wyjątkowym zestawem LEGO. Fani od dawna na to czekali

Radosław Krajewski
2025/09/01 12:00
Robi wrażenie.

LEGO oficjalnie zaprezentowało nowy zestaw inspirowany filmową serią Piraci z Karaibów. Zestaw LEGO Icons: Captain Jack Sparrow’s Pirate Ship to wiernie odwzorowana Czarna Perła, czyli statek dowodzony przez samego kapitana Jacka Sparrowa. To imponujący model przeznaczony dla dorosłych, składa się z aż 2862 elementów i zawiera osiem minifigurek.

LEGO Piraci z Karaibów
LEGO Piraci z Karaibów

LEGO Piraci z Karaibów – zestaw z Czarną Perłą

Zestaw oznaczony numerem 10365 będzie dostępny w sprzedaży od 15 września w cenie 379,99 dolarów. Członkowie programu LEGO Insiders otrzymają wcześniejszy dostęp już 12 września.

Osoby należące do LEGO Insiders, które kupią Captain Jack Sparrow’s Pirate Ship między 12 a 18 września, otrzymają dodatkowo kompas Jacka Sparrowa jako prezent przy zakupie.

Statek został zaprojektowany z dbałością o szczegóły, które mają sprawić, że budowanie i późniejsze oglądanie modelu będzie wyjątkowym doświadczeniem. Można obracać specjalne pokrętła, aby wysunąć działa po obu burtach okrętu. Koło sterowe uruchamia ruchomy ster, a więc działa dokładnie tak jak na prawdziwym statku.

GramTV przedstawia:

Pokład można otworzyć, by zajrzeć do kajuty kapitana, urządzonej w charakterystycznym stylu. W zestawie znajduje się również odłączana łódź wiosłowa i figurka dziobowa. Jednym z najciekawszych elementów jest możliwość odczepienia dolnej części kadłuba w linii wodnej, co sprawia, że model wygląda jak unoszący się na morzu. Jeśli jednak ktoś woli tradycyjną ekspozycję, dołączona jest także specjalna podstawka pozwalająca zaprezentować pełną, majestatyczną sylwetkę okrętu.

W zestawie znalazło się osiem minifigurek, które bez trudu rozpoznają fani filmów o Piratach z Karaibów. Są to Kapitan Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria i Marty.

LEGO Piraci z Karaibów
LEGO Piraci z Karaibów

LEGO od dłuższego czasu rozwija swoją ofertę dla dorosłych kolekcjonerów i miłośników budowania. We wrześniu na rynek trafi również zestaw inspirowany filmem Willy Wonka, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Z kolei w październiku pojawi się zestaw LEGO Game Boy.

Źródło:https://www.ign.com/articles/pirates-of-the-caribbean-lego-set-announced-10365

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:25

Najciekawszym "elementem" tego zestawu jest jego nazwa... hmm no ciekawe dlaczego Lego zdecydowało się nazwać to "Statkiem Jacka Sparrowa" a nie jej oryginalną nazwą... :)




