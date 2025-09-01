Piraci z Karaibów z wyjątkowym zestawem LEGO. Fani od dawna na to czekali

Robi wrażenie.

LEGO oficjalnie zaprezentowało nowy zestaw inspirowany filmową serią Piraci z Karaibów. Zestaw LEGO Icons: Captain Jack Sparrow’s Pirate Ship to wiernie odwzorowana Czarna Perła, czyli statek dowodzony przez samego kapitana Jacka Sparrowa. To imponujący model przeznaczony dla dorosłych, składa się z aż 2862 elementów i zawiera osiem minifigurek. LEGO Piraci z Karaibów – zestaw z Czarną Perłą Zestaw oznaczony numerem 10365 będzie dostępny w sprzedaży od 15 września w cenie 379,99 dolarów. Członkowie programu LEGO Insiders otrzymają wcześniejszy dostęp już 12 września.

Osoby należące do LEGO Insiders, które kupią Captain Jack Sparrow’s Pirate Ship między 12 a 18 września, otrzymają dodatkowo kompas Jacka Sparrowa jako prezent przy zakupie. Statek został zaprojektowany z dbałością o szczegóły, które mają sprawić, że budowanie i późniejsze oglądanie modelu będzie wyjątkowym doświadczeniem. Można obracać specjalne pokrętła, aby wysunąć działa po obu burtach okrętu. Koło sterowe uruchamia ruchomy ster, a więc działa dokładnie tak jak na prawdziwym statku.

Pokład można otworzyć, by zajrzeć do kajuty kapitana, urządzonej w charakterystycznym stylu. W zestawie znajduje się również odłączana łódź wiosłowa i figurka dziobowa. Jednym z najciekawszych elementów jest możliwość odczepienia dolnej części kadłuba w linii wodnej, co sprawia, że model wygląda jak unoszący się na morzu. Jeśli jednak ktoś woli tradycyjną ekspozycję, dołączona jest także specjalna podstawka pozwalająca zaprezentować pełną, majestatyczną sylwetkę okrętu. W zestawie znalazło się osiem minifigurek, które bez trudu rozpoznają fani filmów o Piratach z Karaibów. Są to Kapitan Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria i Marty. LEGO od dłuższego czasu rozwija swoją ofertę dla dorosłych kolekcjonerów i miłośników budowania. We wrześniu na rynek trafi również zestaw inspirowany filmem Willy Wonka, którego premiera zaplanowana jest na 18 września. Z kolei w październiku pojawi się zestaw LEGO Game Boy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.