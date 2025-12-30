Piosenkarka Chappell Roan przeprasza po hołdzie dla Brigitte Bardot. Wytknięto skrajnie prawicowe poglądy aktorki

Wydawało się, że o zmarłych nie wypada już mówić źle. Kontrowersje związane z Brigitte Bardot ciągną się nawet po śmierci aktorki.

Niedawno informowaliśmy o tym, że w wieku 91 lat odeszła od nas Brigitte Bardot, ikona francuskiego i światowego kina. Gwiazdy showbiznesu składają hołd aktorce za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobiła to także pewna piosenkarka, ale nie spodobało się to jej fanom.

zdjęcie od Amy Harris / zdjęcie z Hulton Archive/Stringer/Getty Images

Piosenkarka Chappell Roan przeprasza po hołdzie dla Brigitte Bardot

Chappell Roan, amerykańska piosenkarka znana z ekspresyjnego popu i mocnych tekstów, znalazła się pod ostrzałem fanów po tym, jak publicznie oddała hołd zmarłej kilka dni temu Brigitte Bardot. Roan upamiętniła aktorkę w serii postów na Instagramie, przypominając fragment swojego utworu Red Wine Supernova, w którym odwołuje się do ikony francuskiego kina.