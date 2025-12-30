Piosenkarka Chappell Roan przeprasza po hołdzie dla Brigitte Bardot. Wytknięto skrajnie prawicowe poglądy aktorki

Wydawało się, że o zmarłych nie wypada już mówić źle. Kontrowersje związane z Brigitte Bardot ciągną się nawet po śmierci aktorki.
Niedawno informowaliśmy o tym, że w wieku 91 lat odeszła od nas Brigitte Bardot, ikona francuskiego i światowego kina. Gwiazdy showbiznesu składają hołd aktorce za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobiła to także pewna piosenkarka, ale nie spodobało się to jej fanom.
Piosenkarka Chappell Roan przeprasza po hołdzie dla Brigitte Bardot
Chappell Roan, amerykańska piosenkarka znana z ekspresyjnego popu i mocnych tekstów, znalazła się pod ostrzałem fanów po tym, jak publicznie oddała hołd zmarłej kilka dni temu Brigitte Bardot. Roan upamiętniła aktorkę w serii postów na Instagramie, przypominając fragment swojego utworu Red Wine Supernova, w którym odwołuje się do ikony francuskiego kina.
Reakcja była gwałtowna – internauci przypomnieli, że Bardot w późniejszym okresie życia była kojarzona z kontrowersyjnymi, skrajnie prawicowymi poglądami, wielokrotnie karana przez francuskie sądy za podżeganie do nienawiści rasowej i islamofobię. Bardot przez większą część życia była też krytykowana za stosunek do macierzyństwa (urodziła jednego syna, ale go nie wychowywała). Choć aktorka była też aktywistką walczącą o prawa zwierząt, jej polityczne wypowiedzi budziły duże kontrowersje.
GramTV przedstawia:
W odpowiedzi Roan opublikowała kolejną relację, w której wyraźnie odcięła się od poglądów Bardot. „Nie popieram skrajnie prawicowej ideologii, z którą była kojarzona – jestem rozczarowana po zapoznaniu się z jej publicznymi wypowiedziami” – napisała wokalistka, dodając, że jej hołd był jedynie artystycznym nawiązaniem do wpływu Bardot na jej twórczość.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!