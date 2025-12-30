Zaloguj się lub Zarejestruj

Piosenkarka Chappell Roan przeprasza po hołdzie dla Brigitte Bardot. Wytknięto skrajnie prawicowe poglądy aktorki

Jakub Piwoński
2025/12/30 14:30
0
0

Wydawało się, że o zmarłych nie wypada już mówić źle. Kontrowersje związane z Brigitte Bardot ciągną się nawet po śmierci aktorki.

Niedawno informowaliśmy o tym, że w wieku 91 lat odeszła od nas Brigitte Bardot, ikona francuskiego i światowego kina. Gwiazdy showbiznesu składają hołd aktorce za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobiła to także pewna piosenkarka, ale nie spodobało się to jej fanom.

Chappell Roan i Brigitte Bardot
Chappell Roan i Brigitte Bardot
zdjęcie od Amy Harris / zdjęcie z Hulton Archive/Stringer/Getty Images

Piosenkarka Chappell Roan przeprasza po hołdzie dla Brigitte Bardot

Chappell Roan, amerykańska piosenkarka znana z ekspresyjnego popu i mocnych tekstów, znalazła się pod ostrzałem fanów po tym, jak publicznie oddała hołd zmarłej kilka dni temu Brigitte Bardot. Roan upamiętniła aktorkę w serii postów na Instagramie, przypominając fragment swojego utworu Red Wine Supernova, w którym odwołuje się do ikony francuskiego kina.

Reakcja była gwałtowna – internauci przypomnieli, że Bardot w późniejszym okresie życia była kojarzona z kontrowersyjnymi, skrajnie prawicowymi poglądami, wielokrotnie karana przez francuskie sądy za podżeganie do nienawiści rasowej i islamofobię. Bardot przez większą część życia była też krytykowana za stosunek do macierzyństwa (urodziła jednego syna, ale go nie wychowywała). Choć aktorka była też aktywistką walczącą o prawa zwierząt, jej polityczne wypowiedzi budziły duże kontrowersje.

GramTV przedstawia:

W odpowiedzi Roan opublikowała kolejną relację, w której wyraźnie odcięła się od poglądów Bardot.Nie popieram skrajnie prawicowej ideologii, z którą była kojarzona – jestem rozczarowana po zapoznaniu się z jej publicznymi wypowiedziami” – napisała wokalistka, dodając, że jej hołd był jedynie artystycznym nawiązaniem do wpływu Bardot na jej twórczość.

Instagram piosenkarki
Instagram piosenkarki

Tagi:

Popkultura
piosenkarka
francuskie kino
Brigitte Bardot
Chappell Roan
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112