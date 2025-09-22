Mel C nie zwalnia tempa. Wokalistka wydaje dziewiąty album solowy i rusza w trasę koncertową

Melanie C, znana milionom fanów jako Sporty Spice ze Spice Girls, przygotowuje się do premiery swojego dziewiątego solowego albumu oraz do nowej trasy koncertowej.

51-letnia artystka Melanie Chisholm (to jej prawdziwe nazwisko) ukończyła już dziewiąty, solowy album studyjny. Wokalistka zdradziła, że jej najnowszy projekt mocniej niż wcześniejsze płyty czerpie z elektronicznego popu i muzyki tanecznej.

Uwielbiam śpiewać, występować i wcielać się w DJ-a, a na tej płycie chciałam to wszystko połączyć. Nie mogę się doczekać, aż zaprezentuję ten materiał na scenie.

Mimo ogromnego światowego sukcesu jaki odniosła z grupą Spice Girls, Melanie podkreśla, że nadal czuje się artystką, która wciąż się rozwija, nie oglądając się na przeszłość:

Mój nowy album jest gotowy. Ostatnie płyty coraz bardziej skręcały w stronę elektroniki, a tym razem chciałam to w pełni wykorzystać. Chciałam się dobrze bawić i stworzyć coś, co naprawdę kocham.

Wokalistka znana jest również ze swojego zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia. Jak podkreśla, regularny trening pozwala jej zachować energię potrzebną do koncertowania:

Chcę być aktywna i występować jak najdłużej. Moja siostra namawia mnie na start w zawodach Hyrox, ale muszę mieć czas, żeby dobrze się przygotować.

Melanie nie ukrywa również, że marzy o ponownym spotkaniu z koleżankami ze Spice Girls z okazji 30-lecia hitu “Wannabe”. Ostatni raz cała piątka, czyli Mel C, Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner i Emma Bunton, wystąpiła razem podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Melani przyznała: