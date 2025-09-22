Zaloguj się lub Zarejestruj

Mel C nie zwalnia tempa. Wokalistka wydaje dziewiąty album solowy i rusza w trasę koncertową

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/22 17:30
0
0

Melanie C, znana milionom fanów jako Sporty Spice ze Spice Girls, przygotowuje się do premiery swojego dziewiątego solowego albumu oraz do nowej trasy koncertowej.

51-letnia artystka Melanie Chisholm (to jej prawdziwe nazwisko) ukończyła już dziewiąty, solowy album studyjny. Wokalistka zdradziła, że jej najnowszy projekt mocniej niż wcześniejsze płyty czerpie z elektronicznego popu i muzyki tanecznej.

Mel C
Mel C

Mel C wraca z nową muzyką

W rozmowie z Sunday Mirror, Mel C powiedziała:

Mój nowy album jest gotowy. Ostatnie płyty coraz bardziej skręcały w stronę elektroniki, a tym razem chciałam to w pełni wykorzystać. Chciałam się dobrze bawić i stworzyć coś, co naprawdę kocham.

Mimo ogromnego światowego sukcesu jaki odniosła z grupą Spice Girls, Melanie podkreśla, że nadal czuje się artystką, która wciąż się rozwija, nie oglądając się na przeszłość:

Uwielbiam śpiewać, występować i wcielać się w DJ-a, a na tej płycie chciałam to wszystko połączyć. Nie mogę się doczekać, aż zaprezentuję ten materiał na scenie.

GramTV przedstawia:

Wokalistka znana jest również ze swojego zamiłowania do sportu i zdrowego stylu życia. Jak podkreśla, regularny trening pozwala jej zachować energię potrzebną do koncertowania:

Chcę być aktywna i występować jak najdłużej. Moja siostra namawia mnie na start w zawodach Hyrox, ale muszę mieć czas, żeby dobrze się przygotować.

Melanie nie ukrywa również, że marzy o ponownym spotkaniu z koleżankami ze Spice Girls z okazji 30-lecia hitu “Wannabe”. Ostatni raz cała piątka, czyli Mel C, Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell-Horner i Emma Bunton, wystąpiła razem podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Melani przyznała:

Raz Spice Girl, zawsze Spice Girl. Rozmawiamy już o tym, bo jeśli mamy coś zrobić, musimy zacząć planować teraz. Myślę, że razem z Mel B jesteśmy największymi entuzjastkami powrotu i naciskamy, żeby to wreszcie się wydarzyło.

Źródło:https://www.music-news.com/news/UK/184391/Melanie-C-about-to-release-ninth-solo-album-and-go-out-on-tour

Tagi:

Muzyka
muzyka
koncert
trasa koncertowa
koncerty
album
muzyka popowa
nowy album
wokalistka
piosenkarka
zapowiedź albumu
muzyka elektroniczna
Spice Girls
Mel C
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112