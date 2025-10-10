Jisoo i Zayn Malik we wspólnym utworze "Eyes Closed”. Posłuchajcie ich nastrojowej, soulowej kolaboracji

Jisoo z Blackpink i Zayn Malik połączyli siły w nowym, pełnym emocji singlu “Eyes Closed”, który ukazał się 10 października.

Artyści zaprezentowali także filmowy teledysk w stylu science fiction, który towarzyszy premierze utworu. Dla Jisoo jest to pierwszy nowy projekt poza Blackpink od czasu premiery jej mini-albumu “Amortage” w lutym tego roku. Wspólny utwór z Malikiem, zapowiedziany przez artystkę już na początku października, stanowi kolejny krok w jej solowej karierze po globalnym sukcesie zespołu.

Nowy utwór Jisoo i Zayna Malika

“Eyes Closed” to soulowo-popowa ballada o uczuciu dwojga ludzi, którzy próbują zakochać się na nowo, nie oglądając się za siebie. Tekst opowiada o pogodzeniu się z przeszłością i daniu miłości nowej szansy, bez uprzedzeń i starych ran.