Jisoo i Zayn Malik we wspólnym utworze "Eyes Closed”. Posłuchajcie ich nastrojowej, soulowej kolaboracji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/10 21:00
Jisoo z Blackpink i Zayn Malik połączyli siły w nowym, pełnym emocji singlu “Eyes Closed”, który ukazał się 10 października.

Artyści zaprezentowali także filmowy teledysk w stylu science fiction, który towarzyszy premierze utworu. Dla Jisoo jest to pierwszy nowy projekt poza Blackpink od czasu premiery jej mini-albumu “Amortage” w lutym tego roku. Wspólny utwór z Malikiem, zapowiedziany przez artystkę już na początku października, stanowi kolejny krok w jej solowej karierze po globalnym sukcesie zespołu.

Jisoo i Zayn Malik
Jisoo i Zayn Malik

Nowy utwór Jisoo i Zayna Malika

“Eyes Closed” to soulowo-popowa ballada o uczuciu dwojga ludzi, którzy próbują zakochać się na nowo, nie oglądając się za siebie. Tekst opowiada o pogodzeniu się z przeszłością i daniu miłości nowej szansy, bez uprzedzeń i starych ran.

Wraz z premierą singla, artyści zaprezentowali również klip w futurystycznym, kosmicznym klimacie. W teledysku Jisoo i Zayn zostają uwięzieni na statku kosmicznym, dryfując samotnie w przestrzeni, symbolicznie oddając temat utworu o izolacji i emocjonalnym odrodzeniu.

Jeszcze przed premierą singla, Zayn Malik zdradził, że pracuje nad nową muzyką z “kolejnym ciekawym współpracownikiem”, co wywołało falę spekulacji wśród fanów, między innymi sugerując, że chodzi właśnie o członkinię Blackpink. Artysta podsycił domysły, gdy w lipcu pojawił się na koncercie Blackpink w Nowym Jorku wraz ze swoją córką.

Solowy projekt Jisoo, “Amortage”, otrzymał cztery gwiazdki w recenzji NME, gdzie dziennikarka Crystal Bell pisała:

GramTV przedstawia:

Jisoo zawsze miała w sobie coś enigmatycznego, poczucie, że trzyma coś dla siebie. Na Amortage wychodzi do przodu, ale nigdy za blisko, łącząc popowe melodie, emocje i nutę figlarności z subtelną pewnością siebie. To nie jest rewolucja, ale pokaz siły w ewolucji.

Teraz, dzięki “Eyes Closed”, artystka otwiera nowy rozdział, w którym łączy swoją charakterystyczną delikatność z dojrzałym, emocjonalnym brzmieniem Zayna Malika. Posłuchajcie sami:

Źródło:https://www.nme.com/news/music/listen-to-jisoo-and-zayn-maliks-soulful-collaboration-eyes-closed-3898382

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

