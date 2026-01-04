Zaloguj się lub Zarejestruj

Sabrina Carpenter śpiewa z Miss Piggy w nowym zwiastunie The Muppet Show. Premiera w przyszłym tygodniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/04 08:00
Nadchodzący musical z Sabriną Carpenter zadebiutuje już w lutym. Zobaczcie zwiastun.

Sabrina Carpenter wystąpi w nadchodzącym musicalowym, specjalnym wydaniu The Muppet Show. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun produkcji, który możecie zobaczyć poniżej.

Sabrina Carpenter z Muppetami

Gwiazda popu dołącza do Muppetów, które powracają do oryginalnego Teatru Muppetów, w nowym zwiastunie udostępnionym 2 stycznia. Materiał zapowiada muzyczne wydarzenie, które zadebiutuje 4 lutego na Disney PLus oraz ABC. W krótkim teaserze, Sabrina Carpenter dodaje Miss Piggy otuchy, mówiąc do niej: “Jesteś ikoną”, na co bohaterka odpowiada: “Jesteś taka słodka — mów dalej”. Chwilę później obie występują w pasujących do siebie stylizacjach, wykonując wspólny duet.

W zapowiedzi pojawia się również producent wykonawczy Seth Rogen, który mówi do Misia Fozziego: “Zawsze marzyłem o tym, żeby tu być”, na co ten odpowiada: “Masz jeszcze jakieś inne marzenia?”. Zwiastun ukazuje się po głośnym występie z udziałem Miss Piggy podczas finałowego koncertu trasy Short N’ Sweet w listopadzie, kiedy to Sabrina Carpenter “aresztowała” ją na scenie. Gdy Sabrina sięgnęła po różowe kajdanki, Bobo przejął inicjatywę i wyprowadził Miss Piggy z sali, mówiąc: “Mam swoje, dzięki. Chodźmy, Pig […] Wyjaśnisz to sędziemu, siostro”.

Z ostatnich informacji o Carpenter, jej utwór House Tour znalazł się na 34 miejscu listy 50 najlepszych piosenek 2025 roku magazynu NME. W uzasadnieniu napisano:

GramTV przedstawia:

Panująca królowa popowych dwuznaczności idealnie podsumowuje swoje podejście w tym swobodnie płynącym funkowym kawałku — długim zaproszeniu osadzonym na klejącym się bicie w stylu Janet Jackson. Kiedy Sabrina Carpenter śpiewa: “Wydałam małą fortunę na woskowane podłogi”, nie narzeka na koszt wypolerowanego mahoniu.

Źródło:https://www.nme.com/news/music/watch-sabrina-carpenter-sing-with-miss-piggy-in-the-muppet-show-trailer-3920737

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

