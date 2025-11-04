Zaloguj się lub Zarejestruj

Postapokaliptyczne MMO Pioner jest już na Steam. Zagrajcie w otwartej becie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/04 19:30
Otwarta beta gry Pioner wystartowała i potrwa do 11 listopada. Każdy zainteresowany może już teraz za darmo pobrać grę ze Steama i sprawdzić, co przygotowało GFA Games.

Ambitne, postapokaliptyczne MMO zatytułowane Pioner, właśnie trafiło do otwartej bety na platformie Steam. Tytuł łączy w sobie elementy PvE, PvP, craftingu i rozbudowanej personalizacji, oferując graczom brutalny świat przypominający klimatem Fallouta oraz Escape from Tarkov i to nie bez powodu.

Pioner
Pioner

Wystartowała otwarta beta Pionera

W oficjalnym komunikacie twórcy poinformowali:

Gracze mogą teraz eksplorować niebezpieczną i tajemniczą Wyspę Tartar oraz doświadczyć świata gry za darmo, zanim tytuł trafi do pełnej wersji planowanej na końcówkę 2025 roku. To kolejny etap w rozwoju tego wyczekiwanego projektu, po serii udanych zamkniętych testów beta z udziałem wybranych graczy.

W ramach otwartej bety gracze mogą liczyć na około 30 godzin rozgrywki, obejmujących pięć pierwszych aktów kampanii fabularnej. To właśnie w nich poznamy podstawowe frakcje, kluczowe lokacje oraz pierwsze misje wprowadzające do świata Pionera. Dodatkowo, testy obejmują trzy duże misje fabularne, walkę z potężnym bossem świata, tryb PvE raid dla drużynowych wyzwań oraz tryb PvP deathmatch dla graczy szukających bardziej rywalizacyjnej rozgrywki.

GFA Games to studio z Serbii, w którego skład wchodzą deweloperzy wcześniej pracujący nad takimi tytułami jak S.T.A.L.K.E.R. czy Atomic Heart. Nic więc dziwnego, że Pioner zachwyca mroczną atmosferą, ciężkim klimatem i realistycznym podejściem do walki i eksploracji.

Pełna wersja gry Pioner ma zadebiutować pod koniec 2025 roku, oczywiście o ile beta przebiegnie po myśli studia i nie pojawią się inne niespodziewane problemy. Na początku gra pojawi się wyłącznie na PC (Steam), ale twórcy potwierdzili, że wersje konsolowe są już w planach. Teraz mamy doskonałą okazję, aby sprawdzić jak zapowiada się jeden z najbardziej obiecujących postapokaliptycznych shooterów MMO ostatnich lat.

Źródło:https://insider-gaming.com/pioner-open-beta-fallout-live-now

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

