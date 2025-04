Wystartowała otwarta beta Rematch. Twórcy Sifu zapraszają do wypróbowania gry

Pierwsze zapowiedzi sugerują, że Rematch ma potencjał, aby stać się interesującą propozycją na rynku gier sportowych. Gracze mają teraz okazję, aby przekonać się o tym na własnej skórze, dzięki otwartej becie, która rozpoczęła się dzisiaj, 18 kwietnia.

Rematch prezentuje odmienne podejście do piłki nożnej w świecie gier wideo. W przeciwieństwie do większości tytułów z tego gatunku Rematch jest grą dedykowaną rozgrywce wieloosobowej, w której każdy uczestnik kontroluje tylko jednego zawodnika na boisku. Taka mechanika rozgrywki kładzie nacisk na współpracę zespołową i skoordynowane działania. Gra charakteryzuje się również uproszczonymi zasadami, eliminując między innymi spalone i faule.

Rematch to wieloosobowa gra piłkarska online. Kontroluj jednego zawodnika w swojej drużynie i rywalizuj w dynamicznych meczach 5 na 5, oglądanych z immersyjnej perspektywy trzecioosobowej. Dołącz do znajomych i ruszaj do akcji. – brzmi opis gry.