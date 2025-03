Pierwszy zwiastun Dying Light: The Beast skrywa wciąż nieodkryty, geograficzny sekret Castor Woods

Smektała w niedawnym wywiadzie wspomniał, że wskazówka jest „ledwo widoczna” i ukryta w tekście napisanym w specyficznym dialekcie, który ma naprowadzić graczy na właściwy trop. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Nasi gracze wykazali się niesamowitą pracą detektywistyczną, ale wciąż pozostają tajemnice do odkrycia – przynajmniej takie mam wrażenie. Jest mały szczegół ukryty w zwiastunie The Game Awards, który sugeruje ogólne położenie Castor Woods na mapie. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś to zauważył.

To ukryty easter egg, który gracze muszą sami odkryć, więc nie mogę tak po prostu zdradzić wszystkich szczegółów, prawda? Mogę jednak powiedzieć, że na początku zwiastuna znajduje się ledwo widoczny tekst zapisany w dialekcie, który sugeruje geograficzne położenie obszaru Castor Woods. – przekazał deweloper.