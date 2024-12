Dying Light: The Beast na The Game Awards 2024. Techland prezentuje nowy zwiastun

Na tegorocznym The Game Awards nie zabrakło polskiego akcentu. Zgodnie z zapowiedziami Techland zaprezentował nowy zwiastun Dying Light: The Beast, czyli oczekiwanego spin-offu, którego głównym bohaterem będzie Kyle Crane, centralna postać pierwszej części, która powraca do świata opanowanego przez zombie. Nowa przygoda została oficjalnie zapowiedziana jeszcze podczas gamescom Opening Night Live 2024, a teraz Techland skorzystał z kolejnej okazji, aby pokazać światu swój najnowszy tytuł.

Dying Light: The Beast z nowym zwiastunem na The Game Awards 2024

Klimatyczny zwiastun Dying Light: The Beast pokazuje różne zagrożenia, które będą czekać na głównego bohatera. Fani serii mogą spodziewać się jeszcze więcej różnorodnych zombie do pokonania. Dodatkowo historia będzie bardziej skondensowana i krótsza od tej z Dying Light 2: Stay Human. Materiał z gry zobaczycie poniżej.