Pierwszy świąteczny prezent od Epic Games Store. Rozpoczyna się fala darmowych gier

Sklep udostępni pierwszy świąteczny prezent już dzisiaj. Rozpocznie to falę codziennych darmowych gier do odebrania.

Nadszedł ten czas w roku, w którym gracze są obdarowywani najróżniejszymi prezentami. Epic Games Store rozpoczyna kolejną edycję codziennego rozdawania gier. Akcja prawdopodobnie ruszy dopiero za tydzień, ale już teraz sklep zaoferował pierwszy świąteczny prezent do odebrania. Przez najbliższy tydzień będziemy mogli odebrać tajemniczą grę, której tytuł poznamy już o 17:00 czasu polskiego. Trzymajmy kciuki, aby była to produkcja warta uwagi, która zadowoli wielu użytkowników komputerów osobistych.

W poprzednim roku świąteczne rozdawnictwo rozpoczęło się dosyć spokojnie. 13 grudnia otrzymaliśmy dwie gry, którymi były GigaBash oraz Predecessor. Z kolei od 20 grudnia do 3 stycznia sklep rozdawał codziennie co najmniej jedną grę, a klienci Epic Games Store mogli w tym okresie odebrać takie tytuły, jak DNF Duel, Art of Rally, Fallout 3: Edycja Gry Roku, Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Human Resource Machine, Cursed to Golf, Saints Row, Ghostrunner, Escape Academy, A Plague Tale: Innocence, więc zarówno docenione indyki, jak i wielkie gry AAA oraz lubiane przez graczy pozycje z segmentu AA. Jak będzie w tym roku? Dowiemy się tego już w najbliższych kilkunastu dniach.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Warto wspomnieć o dwóch grach, które wciąż możecie zdobyć w Epic Games Store za darmo. W ubiegłym tygodniu sklep zaoferował swoim klientom dwie gry do odebrania, czyli LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów oraz Bus Simulator 21 Next Stop. Trzeba się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.