Amazon Prime Gaming z nową ofertą. Aż 6 gier jeszcze dzisiaj do odebrania

Już od 18:00 czasu polskiego posiadacze abonamentu Amazon Prime będą mogli odebrać takie gry, jak DreadOut 2, God’s Trigger, New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition, Projection: First Light oraz Faraway: Director’s Cut. Ostatnią z dostępnych w tym tygodniu gier jest doceniona strategia 4X ENDLESS Space - Definitive Edition, czyli ze wszystkimi dostępnymi dodatkami i ulepszeniami.

Już za tydzień na graczy czeka jeszcze bogatsza oferta, która obejmie aż osiem gier. W przyszły czwartek użytkownicy będą mogli przypisać do swojego konta takie perełki, jak Gloomhaven, The Last Spell, Wild Country, czy prawdziwy klasyk, czyli Blood Omen: Legacy of Kain.

Amazon Prime Gaming – oferta gier na kwiecień 2025