Aż 16 darmowych gier od Epic Games Store na święta. Wyciekł harmonogram szykowanych prezentów

Epic Games Store nie rezygnuje ze swojego świątecznego rozdawnictwa gier. Już dzisiaj o godzinie 17:00 odbierzemy pierwszy prezent, który będzie dopiero przedsmakiem tego, co będzie nas czekać w kolejnych dniach. Serwis Dealabs przedstawił pełny harmonogram świątecznych promocji na darmowe gry, który potrwa aż do 9 stycznia. Z kolei między 19 grudnia a 2 stycznia 2025 roku użytkownicy sklepu Epic Games będą mogli odebrać codziennie kolejne prezenty. Jak co roku możemy spodziewać się, że w Wigilię oraz pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia odbierzemy najciekawsze tytuły.

Epic Games Store rozpoczyna świąteczne rozdawanie gier

Insider Billbil-kun podkreślił, że oprócz podstawowych wersji gier, Epic Games Store zaoferuje również DLC. Nie wiadomo, czy chodzi o samodzielne dodatki do gier, czy też w zestawie otrzymamy pełną wersję danego tytułu wraz z dodatkami. Począwszy od dzisiaj, czyli 12 grudnia, aż do 9 stycznia, będziemy mogli przypisać do swojego konta aż 16 gier. Poniżej znajdziecie harmonogram świątecznego rozdawnictwa.