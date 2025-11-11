Pierwszy stały park rozrywki Pokemon zostanie otwarty w lutym. Zobaczcie zwiastun

PokePark Kanto to pierwszy stały park rozrywki Pokemon, który zostanie otwarty już w lutym. Z tej okazji zaprezentowano zwiastun nowego przybytku.

The Pokemon Company ogłosiło, że PokePark Kanto, pierwszy w historii stały park tematyczny Pokemon, zostanie otwarty 5 lutego 2026 roku, czyli kilka miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Park powstaje na terenie tokijskiego parku rozrywki Yomiuriland w Japonii.

Pokemon Forest to ścieżka spacerowa wypełniona figurami Pokemonów z różnych generacji, umieszczonych w środowiskach przypominających ich naturalne osiedlenie. Mimo nazwy, w strefie pojawią się nie tylko Pokemony pochodzące z regionu Kanto. Sedge Town to obszar z punktami usługowymi, sklepami, miejscami pokazów oraz dodatkowymi atrakcjami. Znajdą się tam między innymi:

Baw się z wieloma Pokemonami w Pokemon Forest, odkrywaj ekskluzywne gadżety w Pokemon Trainer’s Market, obejrzyj pokaz w GYM albo poszalej na Battle Court.

Sprzedaż biletów do PokePark Kanto rozpocznie się 21 listopada 2025 roku. Dla mieszkańców Japonii bilety będą przydzielane w systemie loteryjnym. Informacje o sprzedaży dla turystów z zagranicy pojawią się w późniejszym terminie. Dostępna będzie również wejściówka Ace Trainer’s Pass, oferująca nielimitowany dostęp do Pokemon Forest i Sedge Town, spotkania z postaciami Pokemon “za kulisami”, zarezerwowane miejsca na pokazie w Sedge GYM, możliwość korzystania z priorytetowych kolejek do atrakcji oraz ekskluzywne przedmioty.

Pierwszy PokePark powstał w 2005 roku, ale funkcjonował jako tymczasowy, objazdowy park rozrywki. Działał w Japonii od 18 marca do 25 września 2005 roku. PokePark Kanto będzie natomiast pierwszą stałą lokalizacją na świecie.