Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwszy stały park rozrywki Pokemon zostanie otwarty w lutym. Zobaczcie zwiastun

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/11 13:40
0
0

PokePark Kanto to pierwszy stały park rozrywki Pokemon, który zostanie otwarty już w lutym. Z tej okazji zaprezentowano zwiastun nowego przybytku.

The Pokemon Company ogłosiło, że PokePark Kanto, pierwszy w historii stały park tematyczny Pokemon, zostanie otwarty 5 lutego 2026 roku, czyli kilka miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Park powstaje na terenie tokijskiego parku rozrywki Yomiuriland w Japonii.

PokePark Kanto
PokePark Kanto

PokePark Kanto na nowym zwiastunie

W oficjalnym opisie nadchodzącej atrakcji możemy przeczytać:

Baw się z wieloma Pokemonami w Pokemon Forest, odkrywaj ekskluzywne gadżety w Pokemon Trainer’s Market, obejrzyj pokaz w GYM albo poszalej na Battle Court.

Park zostanie podzielony na dwie główne części:

  • Pokemon Forest
  • Sedge Town

Pokemon Forest to ścieżka spacerowa wypełniona figurami Pokemonów z różnych generacji, umieszczonych w środowiskach przypominających ich naturalne osiedlenie. Mimo nazwy, w strefie pojawią się nie tylko Pokemony pochodzące z regionu Kanto. Sedge Town to obszar z punktami usługowymi, sklepami, miejscami pokazów oraz dodatkowymi atrakcjami. Znajdą się tam między innymi:

  • Pika Pika Sparks – specjalny show z udziałem Pikachu i innych Pokemonów, wzbogacony efektami świetlnymi, muzyką i oprawą sceniczną
  • Pokemon Trainer’s Market – sklep z ekskluzywnymi produktami, w tym nowymi pluszakami Pikachu i Eevee
  • Pokemon Center – atrakcja z Chansey, gdzie trenerzy będą mogli zobaczyć, jak ich Pokemony odzyskują siły w maszynie leczącej
  • Poke Mart – punkt serwujący specjalne napoje tematyczne

GramTV przedstawia:

Sprzedaż biletów do PokePark Kanto rozpocznie się 21 listopada 2025 roku. Dla mieszkańców Japonii bilety będą przydzielane w systemie loteryjnym. Informacje o sprzedaży dla turystów z zagranicy pojawią się w późniejszym terminie. Dostępna będzie również wejściówka Ace Trainer’s Pass, oferująca nielimitowany dostęp do Pokemon Forest i Sedge Town, spotkania z postaciami Pokemon “za kulisami”, zarezerwowane miejsca na pokazie w Sedge GYM, możliwość korzystania z priorytetowych kolejek do atrakcji oraz ekskluzywne przedmioty.

Pierwszy PokePark powstał w 2005 roku, ale funkcjonował jako tymczasowy, objazdowy park rozrywki. Działał w Japonii od 18 marca do 25 września 2005 roku. PokePark Kanto będzie natomiast pierwszą stałą lokalizacją na świecie.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/pokepark-kanto-the-first-permanent-pokemon-theme-park-will-open-in-february

Tagi:

News
zwiastun
Pokemon
Japonia
pokemony
park rozrywki
atrakcje
Kanto
Turysta
PokePark Kanto
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112