Pierwszy motocykl Yamahy w MotoGP z silnikiem V4. Zespół prezentuje malowanie na sezon 2026

Yamaha zaprezentowała malowanie na sezon 2026 dla swojego pierwszego motocykla MotoGP z silnikiem V4.

Fabryczny zespół Monster Energy Yamaha MotoGP zaprezentował oficjalne barwy na sezon 2026, który będzie przełomowy w historii producenta. Po raz pierwszy w nowożytnej erze MotoGP, Yamaha wystartuje motocyklem wyposażonym w silnik V4, rezygnując z legendarnej konstrukcji rzędowej. Fabryczna Yamaha prezentuje barwy na sezon 2026 Japoński producent ogłosił rozpoczęcie prac nad projektem V4 dwa lata temu, zapowiadając stopniowe odejście od stosowanego od dekad układu inline-four. Nowy motocykl zadebiutował w zeszłym roku z dziką kartą podczas Grand Prix San Marino na torze Misano, gdzie Augusto Fernandez zdobył na nim jeden punkt. Kolejne występy prototypu miały miejsce pod koniec sezonu na torach Sepang oraz Valencia. To właśnie w w Walencji Yamaha potwierdziła, że projekt V4 stanie się podstawą fabrycznego programu na sezon 2026. Oznacza to pierwszy przypadek w nowoczesnej erze MotoGP, gdy Yamaha będzie rywalizować motocyklem innym niż rzędowa czwórka.

Oficjalna prezentacja sezonu 2026 odbyła się dzisiaj w Dżakarcie, stolicy Indonezji. W wydarzeniu wzięli udział fabryczni zawodnicy zespołu Fabio Quartararo oraz Alex Rins. Przy tej okazji zaprezentowano także odświeżone malowanie motocykla M1 V4, które nawiązuje do dotychczasowej stylistyki Yamahy, lecz zawiera subtelne zmiany względem poprzednich lat.

Fabio Quartararo zakończył sezon 2025 na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej, zdobywając pierwsze podium dla Yamahy dwóch lat. Stało się to podczas wyścigu w Jerez. Francuz wywalczył także pięć Pole Position i był bliski zwycięstwa na Silverstone, jednak musiał wycofać się z powodu awarii systemu regulacji wysokości motocykla. Sezon zakończył z dorobkiem 201 punktów. Alex Rins z kolei zakończył rok 2025 na 19 miejscu zdobywając 68 punktów, a jego najlepszym wynikiem było siódme miejsce w Grand Prix Australii na torze Phillip Island. Mimo wszystko Yamaha już teraz studzi oczekiwania wobec nowego motocykla V4 na początek sezonu 2026. Po wynikach z poprzedniego roku producent jest obecnie jedyną marką sklasyfikowaną w kategorii koncesji D, co daje mu większą swobodę w rozwoju silnika w trakcie sezonu oraz możliwość testów z udziałem etatowych zawodników wyścigowych. Sezon 2026 zapowiada się więc dla Yamahy jako okres intensywnego rozwoju i jednocześnie największej technicznej zmiany w jej historii MotoGP, a w tej sytuacji dobre wyniki mogą nie pojawić się od razu.