Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwszy gameplay z Gear.Club Unlimited 3. Personalizacja samochodów, salony i nowy tryb Highway Rush

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/08 13:10
4
0

Wydawca Nacon zaprezentował pierwszy gameplay z Gear.Club Unlimited 3, który po raz pierwszy pokazuje system personalizacji samochodów, salony dealerskie oraz nowy tryb Highway Rush.

Najnowszy gameplay, który został udostępniony przez Nacon, prezentuje pierwsze ujęcia z rozgrywki po ogłoszeniu prac nad grą na Gamescomie. Wcześniej grę zapowiedziano przy pomocy zwiastuna CGI.

Gear.Club Unlimited 3
Gear.Club Unlimited 3

Gear.Club Unlimited 3 na pierwszym gameplay’u

Jak wyjaśnia dyrektor kreatywny Benoit Gomes, głównym trybem gry będzie kampania fabularna. Historia opowiada o klubie wyścigowym, który próbuje zbudować swoją markę w Japonii. Rozgrywkę rozpoczniemy jednak na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie gracz założy swoją siedzibę, skompletuje ekipę i kupi pierwsze samochody. Jak podkreśla Gomes, fabuła pozwoli regularnie wracać do obu lokacji:

Tryb fabularny daje nam powód, by jeździć. Uważamy, że właśnie tego brakuje grom wyścigowym.

Wraz z japońskimi trasami, w serii pojawią się producenci z Kraju Kwitnącej Wiśni tacy jak Nissan, Mazda i Subaru. Pełna lista ma obejmować ponad 40 samochodów z Japonii, Ameryki Północnej, Europy i Bliskiego Wschodu.

Nowością będzie tryb Highway Rush, dostępny we Francji i Japonii. Polega on na omijaniu ruchu ulicznego w celu utrzymania wskaźnika energii. Im szybciej gracz będzie jechał i im częściej wyprzedzał, tym szybciej napełni się pasek. Jeśli energia spadnie do zera, wówczas jazda zakończy się porażką. Obie autostrady są zapętlone, co umożliwia swobodną jazdę i regulację natężenia ruchu. Można będzie grać zarówno rywalizacyjnie, jak i kooperacyjnie na podzielonym ekranie. Poza Highway Rush w grze pojawią się klasyczne próby czasowe i wyścigi na zamkniętych torach z udziałem do 9 przeciwników sterowanych przez AI.

Twórcy mocno stawiają na personalizację. Gracz będzie mógł dowolnie urządzać swoją bazę, eksponować kolekcję aut oraz ulepszać warsztaty mechaniczne w drzewkach rozwoju. Modyfikacje obejmą zarówno osiągi (przyspieszenie, prędkość maksymalną, moment obrotowy), jak i wygląd pojazdu. Będzie można zmienić między innymi zderzaki, progi, felgi, spoilery i tym podobne.

GramTV przedstawia:

Samochody kupimy w salonach dealerskich, przypominających te znane z serii Test Drive Unlimited. Można będzie po nich chodzić i oglądać auta z bliska. Większa liczba pojazdów będzie odblokowywana wraz z postępami w kampanii. Nieprzypadkowo gra przypomina TDU, bowiem część zespołu Eden Games pracowała przy dwóch pierwszych odsłonach tej serii.

Pierwsze gameplay’e zostały nagrane na PC i gfra prezentowała się tam bardzo dobrze. Gorzej wypadła wersja na Nintendo Switch 2, która w Gamescomowej wersji roboczej miała problemy ze spadkami płynności i rozmytymi teksturami. To o tyle istotne, że właśnie Switch 2 jest platformą wiodącą dla gry. Twórcy zapewniają jednak, że do premiery problemy zostaną wyeliminowane.

Gear.Club Unlimited 3 zadebiutuje jeszcze w tym roku jako czasowy exclusive na Nintendo Switch 2, ale jeszcze w 2025 roku trafi także na PC oraz konsole PlayStation i Xbox.

Źródło:https://traxion.gg/gear-club-unlimited-3s-car-customisation-and-dealerships-shown-in-first-gameplay

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
Nintendo
Nintendo Switch
wyścigi
rozgrywka
samochody
Test Drive Unlimited
Wyścigowe
Gear.Club Unlimited
Nacon
samochodówki
Nintendo Switch 2
wyścigi samochodowe
Gear.Club Unlimited 3
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
4
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 14:41
wolff01 napisał:

A ok, faktycznie mój błąd. Niemniej dziwne że w tak niedługim czasie decydują się wydać kolejną wyścigówkę... nie będą się kanibalizować?

Niekoniecznie. To zupełnie inna gra dla innego grona docelowego. Gear.Club to zasadniczo bardziej arcade (nie bez powodu nasuwa się tutaj podobieństwo do DriveClub), a Test Drive... w sumie nie wiadomo czym ma docelowo być, bo twórcy chyba sami do końca nie wiedzą czym był kiedyś Test Drive. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:24
Muradin_07 napisał:

Tak nie do końca, bo Eden Games to w ogóle przy Test Drive ostatnim nie bujało się - tę grę robi w pełni ekipa KT Racing. 

Jedyna wspólna rzecz to wydawca.

wolff01 napisał:

A, czyli kładą lachę na Test Drive i tworzą inny samochodowy tytuł...

A ok, faktycznie mój błąd. Niemniej dziwne że w tak niedługim czasie decydują się wydać kolejną wyścigówkę... nie będą się kanibalizować?

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 13:35
wolff01 napisał:

A, czyli kładą lachę na Test Drive i tworzą inny samochodowy tytuł...

Tak nie do końca, bo Eden Games to w ogóle przy Test Drive ostatnim nie bujało się - tę grę robi w pełni ekipa KT Racing. 

Jedyna wspólna rzecz to wydawca.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112