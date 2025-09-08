Pierwszy gameplay z Gear.Club Unlimited 3. Personalizacja samochodów, salony i nowy tryb Highway Rush

Wydawca Nacon zaprezentował pierwszy gameplay z Gear.Club Unlimited 3, który po raz pierwszy pokazuje system personalizacji samochodów, salony dealerskie oraz nowy tryb Highway Rush.

Najnowszy gameplay, który został udostępniony przez Nacon, prezentuje pierwsze ujęcia z rozgrywki po ogłoszeniu prac nad grą na Gamescomie. Wcześniej grę zapowiedziano przy pomocy zwiastuna CGI. Gear.Club Unlimited 3 na pierwszym gameplay’u Jak wyjaśnia dyrektor kreatywny Benoit Gomes, głównym trybem gry będzie kampania fabularna. Historia opowiada o klubie wyścigowym, który próbuje zbudować swoją markę w Japonii. Rozgrywkę rozpoczniemy jednak na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie gracz założy swoją siedzibę, skompletuje ekipę i kupi pierwsze samochody. Jak podkreśla Gomes, fabuła pozwoli regularnie wracać do obu lokacji:

Tryb fabularny daje nam powód, by jeździć. Uważamy, że właśnie tego brakuje grom wyścigowym. Wraz z japońskimi trasami, w serii pojawią się producenci z Kraju Kwitnącej Wiśni tacy jak Nissan, Mazda i Subaru. Pełna lista ma obejmować ponad 40 samochodów z Japonii, Ameryki Północnej, Europy i Bliskiego Wschodu. Nowością będzie tryb Highway Rush, dostępny we Francji i Japonii. Polega on na omijaniu ruchu ulicznego w celu utrzymania wskaźnika energii. Im szybciej gracz będzie jechał i im częściej wyprzedzał, tym szybciej napełni się pasek. Jeśli energia spadnie do zera, wówczas jazda zakończy się porażką. Obie autostrady są zapętlone, co umożliwia swobodną jazdę i regulację natężenia ruchu. Można będzie grać zarówno rywalizacyjnie, jak i kooperacyjnie na podzielonym ekranie. Poza Highway Rush w grze pojawią się klasyczne próby czasowe i wyścigi na zamkniętych torach z udziałem do 9 przeciwników sterowanych przez AI. Twórcy mocno stawiają na personalizację. Gracz będzie mógł dowolnie urządzać swoją bazę, eksponować kolekcję aut oraz ulepszać warsztaty mechaniczne w drzewkach rozwoju. Modyfikacje obejmą zarówno osiągi (przyspieszenie, prędkość maksymalną, moment obrotowy), jak i wygląd pojazdu. Będzie można zmienić między innymi zderzaki, progi, felgi, spoilery i tym podobne.

GramTV przedstawia:

Samochody kupimy w salonach dealerskich, przypominających te znane z serii Test Drive Unlimited. Można będzie po nich chodzić i oglądać auta z bliska. Większa liczba pojazdów będzie odblokowywana wraz z postępami w kampanii. Nieprzypadkowo gra przypomina TDU, bowiem część zespołu Eden Games pracowała przy dwóch pierwszych odsłonach tej serii. Pierwsze gameplay’e zostały nagrane na PC i gfra prezentowała się tam bardzo dobrze. Gorzej wypadła wersja na Nintendo Switch 2, która w Gamescomowej wersji roboczej miała problemy ze spadkami płynności i rozmytymi teksturami. To o tyle istotne, że właśnie Switch 2 jest platformą wiodącą dla gry. Twórcy zapewniają jednak, że do premiery problemy zostaną wyeliminowane. Gear.Club Unlimited 3 zadebiutuje jeszcze w tym roku jako czasowy exclusive na Nintendo Switch 2, ale jeszcze w 2025 roku trafi także na PC oraz konsole PlayStation i Xbox.