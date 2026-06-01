Koniec ulicy Dębowej w nowym zwiastunie. Nadchodzi szalone i oryginalne science fiction

To może być jeden z największych hitów tego roku.

Nowy zwiastun filmu Koniec ulicy Dębowej ujawnia kolejne szczegóły tajemniczej produkcji science fiction z Ewanem McGregorem i Anne Hathaway w rolach głównych. Widowisko łączące elementy horroru, przygody i rodzinnego dramatu może okazać się jedną z najciekawszych premier lata 2026 roku. Koniec ulicy Dębowej – nowy zwiastun nadchodzącego filmu science fiction Warner Bros. zaprezentowało świeży zwiastun filmu Koniec ulicy Dębowej, za którego reżyserię odpowiada David Robert Mitchell, twórca cenionego horroru Coś za mną chodzi. Produkcja opowiada historię rodziny Plattów, której spokojne przedmieście zostaje w niewyjaśnionych okolicznościach przeniesione do prehistorycznej rzeczywistości pełnej śmiertelnie niebezpiecznych dinozaurów.

Z materiału wynika, że wszystko zaczyna się od tajemniczego, intensywnego światła, które otacza fragment ulicy zamieszkiwanej przez rodzinę. Chwilę później całe osiedle trafia do odległej przeszłości. Ulice, domy i codzienne otoczenie mieszkańców nagle stają się areną walki o przetrwanie. Nowy zwiastun pokazuje znacznie więcej prehistorycznych stworzeń niż wcześniejsze materiały promocyjne. Wśród nich można dostrzec ogromne, upierzone drapieżniki przypominające raptory, a także potężnego teropoda, który nie jest Tyrannosaurusem Rexem. Dinozaury nie ograniczają się jedynie do straszenia bohaterów. Atakują mieszkańców bez wahania, co prowadzi do wielu brutalnych i dramatycznych scen.

Jednocześnie film nie skupia się wyłącznie na widowiskowej akcji. Kluczowym elementem historii pozostają relacje pomiędzy członkami rodziny Plattów. Bohaterowie muszą nie tylko stawić czoła zagrożeniu ze strony prehistorycznych bestii, ale również poradzić sobie z własnymi konfliktami i emocjami. W głównych rolach występują Ewan McGregor jako Greg oraz Anne Hathaway jako Denise. W dzieci rodziny Plattów wcielają się Maisy Stella i Christian Convery, którzy grają Audrey oraz Briana. W obsadzie znaleźli się również Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne i Chris Coy. Przypomnijmy, że premierę filmu Koniec ulicy Dębowej wyznaczono na 14 sierpnia. Produkcja będzie wyświetlana również w formacie IMAX.

