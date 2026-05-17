Pierwsze wielkie owacje w Cannes, a Scarlett Johansson... nie odebrała telefonu od podekscytowanego reżysera

Paper Tiger zebrał 7 minut oklasków na stojąco podczas festiwalowej premiery.

Tegoroczny Festiwal Filmowy w Cannes doczekał się pierwszych naprawdę głośnych owacji na stojąco. Film Paper Tiger został nagrodzony aż siedmiominutową owacją po premierowym pokazie. Na sali zabrakło jednak jednej z największych gwiazd produkcji — Scarlett Johansson. Paper Tiger zachwyca w Cannes. Na premierze nie ma Scarlett Johansson Reżyser James Gray próbował w trakcie oklasków połączyć się z aktorką przez FaceTime, aby mogła zobaczyć reakcję publiczności. Johansson nie odebrała jednak telefonu. Dlaczego? Najpewniej dlatego, że obecnie pracuje na planie nowej wersji horroru Egzorcysta.

Gray zareagował na całą sytuację z humorem, pokazując publiczności telefon, który ostatecznie przekierował połączenie na pocztę głosową. Na premierze pojawili się za to Adam Driver i Miles Teller, którzy grają w filmie główne role. Produkcja opowiada historię dwóch braci uwikłanych w konflikt z rosyjską mafią w Nowym Jorku lat 80. Teller wciela się w spokojnego ojca rodziny, którego plan szybkiego wzbogacenia się kończy się katastrofą po przypadkowym wejściu w drogę rosyjskim gangsterom. Driver gra jego brata — byłego policjanta próbującego wyciągnąć rodzinę z coraz brutalniejszego świata przestępczego. Sam James Gray nie krył wzruszenia po premierze. Apelował do publiczności:

Kino potrzebuje was bardziej niż kiedykolwiek. Dla reżysera to już szósta premiera na francuskim festiwalu. Wcześniej prezentował tam między innymi Armageddon Time oraz Imigrantkę. Paper Tiger ma być także jednym z ważniejszych filmów dla studia Neon, które odpowiadało za ostatnie triumfy w Cannes i przez ostatnie lata regularnie zgarniało Złotą Palmę. Co ciekawe, pierwsze recenzje filmu są jednak bardziej mieszane niż reakcje publiczności. Część krytyków chwali klimat i aktorstwo, inni zwracają uwagę na problemy ze scenariuszem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










