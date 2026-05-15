To już oficjalne: Amazon szuka nowego Jamesa Bonda

Dopiero teraz oficjalnie rusza casting do roli najsłynniejszego szpiega w historii popkultury.

Od wielu miesięcy media regularnie podrzucają kolejne nazwiska kandydatów do roli nowego James Bond. Wśród faworytów przewijali się między innymi Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson czy Callum Turner. Teraz jednak sytuacja wchodzi w zupełnie nową fazę. Amazon MGM Studios oficjalnie potwierdziło bowiem rozpoczęcie castingu do roli nowego Bonda. Rusza casting na rolę agenta 007 Jak podaje Variety, studio zatrudniło znaną specjalistkę od castingu Ninę Gold, która wcześniej pracowała między innymi przy Grze o tron, The Crown oraz kilku produkcjach ze świata Gwiezdnych wojen. Samo studio nie zdradza jeszcze szczegółów procesu, ale potwierdziło, że przesłuchania ruszyły już w ostatnich tygodniach. Warto dodać, że od tego roku casting stanowi też nową kategorię oscarową i za udaną pracę w tym zakresie otrzymuję się nagrodę.

Niedawno informowaliśmy, że jednym z głównych kandydatów do roli ma być Jacob Elordi. Tak naprawdę jednak kluczowa decyzja od początku należała do Denis Villeneuve. Twórca Diuna: Część druga i nadchodzącej trzeciej części serii najpierw musiał bowiem domknąć prace nad swoim aktualnym projektem. Już wcześniej pojawiały się informacje, że dopiero po zakończeniu postprodukcji nowej Diuny reżyser na poważnie zajmie się Bondem — i wygląda na to, że dokładnie tak się stało.

Podczas gdy Villeneuve wyreżyseruje nowego Jamesa Bonda, za scenariusz odpowiada Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Pogłoski mówią, że historia wciąż nie jest gotowa. Pozostaje czekać na nowe doniesienia w tej sprawie, ale na chwilę obecną, casting rusza bez scenariusza. Za produkcję odpowiadają natomiast Amy Pascal oraz David Heyman. Według branżowych doniesień cały proces wyboru nowego Bonda może potrwać nawet całe lato. Studio najwyraźniej chce bardzo ostrożnie podejść do jednej z najważniejszych decyzji castingowych ostatnich lat. Po erze Daniel Craig nowy Bond będzie musiał nie tylko udźwignąć legendę serii, ale również otworzyć ją na zupełnie nową epokę pod skrzydłami Amazona.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










