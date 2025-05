Szczegóły walki Avengers kontra X-Men. Jeden z bohaterów samotnie stawi czoła Doktorowi Doomowi

Jak informuje sprawdzony scooper Daniel Richtman, kręcone są obecnie sceny batalistyczne, w których mutanci mierzą się z częścią Avengersów. Co ciekawe, w tych sekwencjach nie pojawiają się wszyscy superbohaterowie i wyraźnie brakuje niektórych postaci znanych z Thunderbolts.

Na planie filmu Avengers: Doomsday trwają już zdjęcia, a do sieci trafiają kolejne doniesienia sugerujące epicką konfrontację między Avengersami a X-Menami. Jeszcze pod koniec marca ujawniono, że do tego pojedynku dojdzie, a teraz przecieki potwierdzają szczegóły jednego z najbardziej wyczekiwanych starć w historii MCU.

Kręcą tylko sceny z aktorami, którzy zostali już potwierdzeni w oficjalnych ogłoszeniach. Zestaw Avengersów jest zauważalnie okrojony o część członków Thunderbolts.

Taka nieobecność może sugerować, że niektóre postacie zostały wyeliminowane wcześniej, być może nawet jeszcze przed kulminacyjną bitwą. Tym bardziej interesujące jest to w kontekście zbliżającego się ogłoszenia kolejnych członków obsady.

Choć na razie nie pojawiły się zdjęcia z aktorami w kostiumach, fani wypatrzyli na planie coś, co wygląda jak zniszczony Sentinel leżący w pobliżu schodów prowadzących do posiadłości Xaviera. To może potwierdzać, że akcja przynajmniej częściowo rozgrywa się w kultowej szkole X-Menów.